Разговор с писателем — это разговор с представителем интеллигенции, как принято считать. Вы себя к ней относите?

Я не очень-то знаю, что такое интеллигенция и есть ли она сейчас. Да и к какой интеллигенции мне себя относить, к русской, к белорусской? Как говорил Бродский, «я чужд ансамблю». Я простой парень из Минска.

В романе «Возвращение в Острог» вы как раз обращаетесь к жизни простых людей и поднимаете две страшные темы: самоубийства в детских домах и использование психиатрии как инструмента для репрессий в них же. Откуда интерес?

Все из реальности, из нашей жизни. Была история, когда детей из столицы Чукотки Анадыря (правда, не детдомовцев) вывезли отдыхать на море — это была частная инициатива одного богатого человека и его помощника. Дети провели прекрасные каникулы, остались довольны, а потом в городе началась волна самоубийств. Это пытались объяснить совпадением, какими-то генетическими чертами коренных народов Чукотки. Оказалось, что все страшнее и проще — дети увидели другой мир, сказку, и вернувшись домой, остро ощутили, что ничего подобного в их жизни не будет никогда. О чем это говорит? Что одноразовая помощь тем, кому сложно и плохо, может быть даже губительной. Хотя к тому меценату претензий нет и быть не может — он помог от души и очень переживал из-за последствий.