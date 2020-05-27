Половина всех книжных магазинов Петербурга могут не открыться после пандемии коронавируса

До пандемии коронавируса и кризиса, вызванного ею, в Петербурге работали пять магазинов сети «Республика» площадью от 190 до 430 квадратных метров. Из-за вируса и периода простоя операционные показатели сети значительно упали — даже открытие магазинов после пандемии не принесет прибыль.

«Пандемия нанесла серьезный ущерб бизнесу не только в моменте, вызвав продолжительный простой всех розничных магазинов сети, она неизбежно изменит покупательское поведение в достаточно долгосрочной перспективе — мы ожидаем, что трафик вернется в норму не раньше 2021 года», — отметил генеральный директор «Республики» Анатолий Шутка.

После пандемии сеть планирует открыть книжные «в локациях ближе к центральным районам с хорошим трафиком и транспортной доступностью, торговой площадью не менее 150 метров». Новые «Республики» будут запущены в формате концепт-сторов — торговый зал объединят с пространством для мероприятий и кофе-поинтом.

Однако, как считает совладелец книжного «Подписные издания» Михаил Иванов, такая стратегия не поможет успешно возобновить работу. Из-за высокой конкуренции востребованными в офлайне будут те, кто сконцентрируется на покупателях, продавцах — потому что «большинство считают их бесплатной рабочей силой» — и на профессиональном ассортименте.

«На сегодня падение прибыли игроков на петербургском книжном рынке в среднем составляет 70-80%, ситуация катастрофическая. Онлайн-торговля не компенсирует оффлайновые продажи — наш интернет-магазин на сегодня дает 45-50% от привычного оборота. На мой взгляд, далеко не все точки откроются после пандемии — количество книжных магазинов в Петербурге может сократиться в два раза», — отметил Иванов.

Другой крупный участник рынка, сеть книжных магазинов «Буквоед», не анонсировал закрытие или релокацию точек, однако и уверенности в готовности открыть все магазины после снятия ограничений не выразил. Как отметили в пресс-службе компании, все будет зависеть от «арендодателей и от тех условий о дальнейшем сотрудничестве, о которых договорятся».

Эксперты в сфере коммерческой недвижимости соглашаются с высказанным мнением — основная причина, по которой бизнес закрывает свои объекты с помещениях стрит-ретейла, в невозможности договориться с арендодателем о скидках или переносах арендных платежей.

«Сетевому бизнесу такие огромные площади для торговли больше не требуются, так как люди выбирают товары в интернете. Вместо этого возникает спрос на объекты, где человек может провести свое время. В Петербурге нет большого количества ликвидных коммерческих помещений, после всех предыдущих кризисов мы всё равно отмечали их нехватку. Поэтому все освободившиеся точки в центре города найдут свой спрос», — отметила директор агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина.

Напомним, панее с просьбой оказать поддержку в период пандемии к правительству Петербурга обратились отельеры города, рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии, кинотеатры, которые заявили, что из-за ограничительных мер могут навсегда закрыться, представители книжного бизнеса, частные учреждения культуры Петербурга, а также автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания». А мебельные магазины Петербурга потребовали разрешить им открыться. Иначе кризис «не переживут две трети компаний».