Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса

Изначально имя победителя должны были объявить 19 мая, однако теперь финал события было решено перенести на конец лета. Отмечается, что это во многом вызвано тем, что не у всех читателей сейчас есть доступ к книгам из шорт-листа Букера. Напомним, в него вошли шесть книг на пяти разных языках от испанского до фарси и японского. Полный список «Собака.ru» публиковала здесь.

«После тщательного анализа мы приняли решение поступить так [перенести оглашение имени победителя], чтобы воздать должное произведениям из шорт-листа и победителю в то время, когда чтение этих исключительных романов станет проще для всех. По мере того, как мир восстанавливается, они становятся все важнее, потому что являются своеобразной формой путешествия», — сказала Гэби Вуд, директор по литературе Фонда Букеровской премии.

Точную дату организаторы пока не называют, ее выберут позднее. Победителя ждет приз ― 50 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, в 2019 году Букеровскую премию, которая является одной из самых престижных наград в мире английской литературы, получили сразу две писательницы — Маргарет Этвуд за роман-антиутопию «Заветы» и Бернардин Эваристо за работу над книгой «Девушка, женщина, все остальное». В шорт-лист Букеровской премии-2019 вошли шесть писателей из Канады, Великобритании, Нигерии.

В 2018 Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник». Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.



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