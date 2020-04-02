Кирилл Серебренников, Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин примут участие в поэтическом онлайн-марафоне #ПолитехLive

Марафон начнут в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи. Среди заявленных поэтов — Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Лев Оборин, Оксана Васякина, Елена Костылева, Сергей Круглов, Илья Данишевский и другие. Также свои стихи прочтет Диана Арбенина.

Как отмечают организаторы события, в онлайн-чтениях они видят продолжение поэтической традиции Политехнического музея: «Поэтические вечера в легендарной Большой аудитории Политехнического музея были общекультурным событием, попасть на которое стремились все».

В стенах его Большой аудитории «сражались» Владимир Маяковский и Корней Чуковский, выступали Александр Блок, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, а в годы оттепели — Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. Здесь же Марлен Хуциев снимал «Заставу Ильича», Владимир Высоцкий и Булат Окуджава давали концерты, а Кирилл Серебренников в 2006-м проводил в Политехе марафон «100 минут поэзии».

Запись марафона будет доступна на YouTube-канале Политеха сразу после окончания трансляции.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.

Источник фото: архивы пресс-служб

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