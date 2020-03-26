Как познакомились Николай II и Кшесинская – отрывок из книги-путеводителя по Петербургу

Набережная любви. Канал Грибоедова

Лакмус гармонии в паре — женский смех,

а потом уже мужской. Мужчины могут

смеяться или не смеяться, но если в семье

не звучит женский смех — беда.

— В этом доме жили вместе Иван Тургенев и Полина Виардо, они повстречались впервые в Петербурге, — показала мне Анна на старинный дом.

— Может, встретились?

— Нет, не цепляйся к словам, в тысяча восемьсот сорок третьем году именно повстречались, когда Полина приехала в Петербург в труппе оперы «Севильский цирюльник». Виардо выступала в Зимнем дворце. Иван Сергеевич Тургенев влюбился с первого взгляда, или, как он сам говорил, с первой ноты. Ему — двадцать пять, ей — двадцать два. С тех пор он поклонник и обязательный гость на всех выступлениях Виардо. Муж Полины ее страшно ревновал.

— Она еще и замужем была?

— А как же. Так и общались — он, муж, она и ее мама.

— Творцу все к лицу.

— Сначала Иван Сергеевич Тургенев проводил с ее семьей все свободное время, все больше влюбляясь в Полину. Там все было искренне. Сердце Тургенева было занято Виардо, они постоянно общались. В общем, она стала его музой.

— А что сказал муж?

— Ясно, что он и мама были против, но что он мог сказать Тургеневу?

— Му-му.

— Вот именно. В Петербурге Иван и Полина встречались в доходном доме по адресу Невский проспект, дом шестьдесят четыре, где останавливалась актриса с семьей. Там писатель доверял ей все свои тайны и свежие рукописи.

— А мама с мужем сидели в соседней комнате. Муж то и дело вскакивал с кресла: «Что-то долго они сегодня! Боюсь, не сдержусь, маменька».

— Полноте. Парочку часто видели на набережной канала Грибоедова. Эта набережная одна из самых живописных в городе, известная в девятнадцатом веке в народе как «Набережная любви».

— Вот где романтика. «Набережная любви», конечно, романтичнее звучит, чем «канал Грибоедова». Вот уж действительно горе от ума.

— Там располагалась Театральная школа, позже — училище, инкубатор невест. Среди молодых людей было модно ухаживать за юными актрисами, поджидая их в театре и по дороге на репетиции, осыпая кареты подарками, букетами, фруктами и конфетами. Явление приобрело такой оборот, что сам великий князь Михаил Павлович объявил приказ об аресте тех, кто преследует учениц, но и это не имело успеха: что такое приказ, когда речь идет о чувствах, когда среди поклонников в свое время были замечены такие пылкие и великие личности, как Михаил Юрьевич Лермонтов и Александр Сергеевич Пушкин, а фуэте выпускницы Театральной школы Матильды Кшесинской вскружило голову самому Николаю Второму.