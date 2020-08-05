В Петербурге бум паблик арта! Оцениваем работы в Никольских рядах, Севкабель Порту и Саду Бенуа

Архитекторы, KATARSIS Architects

Изначально это бумажная идея — проект мы подавали на конкурс «Мобильный обелиск» на создание временной инсталляции на территории пространства «Севкабель Порт», конкурс был организован журналом «Проект Балтия» и компанией AOCG. Но наша концепция вращающегося монумента — это всё-таки философское высказывание не перевязанное к определённому месту буквально. При этом в Никольских рядах контекст не только не разрушает смысл, но напротив — становится его продолжением: тут даже не нужно ничего объяснять. Пространство двора, его аркады и вращающаяся арка — это всё элементы одной истории. Всё очень органично и по смыслу и по композиции. Нас очень радует что здесь объект нужен, он живёт и пользуется популярностью, особенно у детей.

В процессе у нас была возможность доработать объект (что мы и сделали), чтобы он лучше сел в пространство: мы поменяли пропорции, материал, тектонику. Нам было важно избежать прямого цитирования арки Никольских рядов. Думаю, эту задачу удалось решить достаточно архитектурно и красиво, не утратив глубины художественного образа. Воплощение проекта в Никольских рядах — счастливый случай, где сложностей не возникало вообще. Концепция уже была готова и заказчику она понравилась, он её понял. Его пожелание, вписать арку в пространство двора, было очень разумным и естественным. При этом арка в процессе стала только выразительнее. Объект технически не самый простой, например, для вращения у нас установлен итальянский опорно-поворотный механизм, такие ставят в экскаваторы и краны. Очень важно что и у заказчика и у ребят строителей здесь была цель сделать качественно — это самое главное.