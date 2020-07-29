Шок! Марина Гисич запускает андерграунд в «буржуазную галерею» и собирается скрещивать арт и фэшн

Надпись «Марина уже не та» появилась на фасаде нового пространства Marina Gisich Gallery с большими панорамными окнами на набережную Фонтанки сразу после его открытия в декабре. «Сначала я расстроилась, но потом поняла, что в этой фразе нет ненависти — скорее уважение», — рассказывает Марина Гисич. За 20 лет галерея обросла коллекционерами из «Газпрома» и «Зенита», а теперь делает шаг в андерграунд: старый выставочный зал Гисич отдает под тотальные инсталляции — чистый эксперимент под названием Marina Gisich Lab. Летом там должен был появится настоящий гараж — проект композитора Владимира Раннева, который смешивает оперу и мультимедиа, и художницы Марины Алексеевой, чьи лайтбоксы есть в коллекции Элтона Джона. Через маленькую дырочку в двери гаража зритель будет смотреть на проекцию огромных губ, «проговаривающих» саунд, написанный Ранневым. Антимилитаристский месседж инсталляции прост — агрессивный лозунг может быстро материализоваться в реальную войну. Однако из-за эпидемии COVID-19 планы пришлось изменить.

На фото работы художников галереи: Ася Маракулина «Цепь и терка». 2019. Из серии «Железные нотки». Нержавеющая сталь, искусственный мех, синтепух; Таня Ахметгалиева «Маяк». 2018. Текстиль, вышивка, нити; Ася Маракулина «Отличница». 2019. Из серии «Железные нотки». Металл, порошковая краска, чугун, алкидная краска, ткань, вышивка.