Старейшая contemporary art галерея города Marina Gisich gallery празднует в этом году 20-летие и по этому случаю расширяется: в новом пространстве будут показывать тотальные инсталляции и малоизвестных петербургской публике междисциплинарных художников. «Собака.ru» узнала у Марины Гисич зачем галерее с коллекционерами из «Газпрома» и «Зенита» идти «в андерграунд» и как дочери галеристки будут скрещивать арт и фэнш, вдохновляясь успехом дизайнера Ромы Уварова.
Шок! Марина Гисич запускает андерграунд в «буржуазную галерею» и собирается скрещивать арт и фэшн
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На фото слева направо: Галина Леонтьева, Марина Гисич, Яна и Саша Гисич. На Галине: парка и брюки Sandro, платок TOUS, ботинки Michael Kors; на Марине: платье и юбка Maje, часы и браслет TOUS, туфли Geox; на Яне: пиджак, блуза, брюки и серьги Roma Uvarov Design, туфли Geox; на Саше: пиджак, рубашка, брюки, перчатки и серьги Roma Uvarov Design
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Надпись «Марина уже не та» появилась на фасаде нового пространства Marina Gisich Gallery с большими панорамными окнами на набережную Фонтанки сразу после его открытия в декабре. «Сначала я расстроилась, но потом поняла, что в этой фразе нет ненависти — скорее уважение», — рассказывает Марина Гисич. За 20 лет галерея обросла коллекционерами из «Газпрома» и «Зенита», а теперь делает шаг в андерграунд: старый выставочный зал Гисич отдает под тотальные инсталляции — чистый эксперимент под названием Marina Gisich Lab. Летом там должен был появится настоящий гараж — проект композитора Владимира Раннева, который смешивает оперу и мультимедиа, и художницы Марины Алексеевой, чьи лайтбоксы есть в коллекции Элтона Джона. Через маленькую дырочку в двери гаража зритель будет смотреть на проекцию огромных губ, «проговаривающих» саунд, написанный Ранневым. Антимилитаристский месседж инсталляции прост — агрессивный лозунг может быстро материализоваться в реальную войну. Однако из-за эпидемии COVID-19 планы пришлось изменить.
На фото работы художников галереи: Ася Маракулина «Цепь и терка». 2019. Из серии «Железные нотки». Нержавеющая сталь, искусственный мех, синтепух; Таня Ахметгалиева «Маяк». 2018. Текстиль, вышивка, нити; Ася Маракулина «Отличница». 2019. Из серии «Железные нотки». Металл, порошковая краска, чугун, алкидная краска, ткань, вышивка.
«Сейчас нам нужно немного больше времени для переосмысления тем ближайших выставок в Marina Gisich Lab. Тотальная инсталляция "Гараж" невозможна в связи с эпидемиологической ситуацией. Мы можем открывать пространство после карантина экспозицией, доступной для индивидуального просмотра», — объясняет Марина. В октябре Marina Gisich Lab все-таки откроется персональной выставкой междисциплинарной петербургской художницы Марии Кошенковой, которая живет и работает в Копенгагене — проект откроется при поддержке Датского института культуры. Мария работает со стеклом, воском, бумагой и «найденными объектами», создавая скульптуры и инсталляции на стыке искусства и предметного дизайна: «заплетает» веревки из стекла и покрывает «ледяной» (на самом деле стеклянной) коркой советский телевизор. «Мы хотим продолжать междисциплинарную линию и показать выставку Ивана Карпова — инженера и агронома по образованию, и его инсталляции, в которых гидропонные установки превращаются в медиумы художественной среды».
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Марина Гисич на ужине для коллекционеров и друзей галереи после открытия выставки Глеба Богомолова в декабре 2019 года
Мы прежде всего продаем, но сейчас я достаточно "обросла жирком", чтобы показывать "чистое" искусство, которое никогда бы не выставила в галерее. Сначала я хотела сделать помещение архитектурной студии — это удобно для моего бизнеса по дизайну интерьеров, но решила "пошалить". Так делают крупные европейские арт-дилеры — в "материнской" галерее показывают коммерческое искусство, а для "панка" открывают отдельные пространства, чтобы раскачивать арт-сцену. Мы хотим то же самое — дать площадку саунд-арту и art & science, сделать коллаборацию с ИТМО или пригласить в качестве кураторов выпускников магистратуры московского "Гаража" и "Вышки" — мы хотим позвать этих молодых ребят к нам».
15-летние дочери Марины Яна и Саша готовятся скрещивать арт и фэшн: первая продолжит семейный галерейный бизнес и скоро поедет вместе с мамой на ярмарку Cosmoscow, а вторая — займется продвижением молодых дизайнеров. Стажироваться этим летом планирует в дружественном агенстве NOB agency, которое выводит на мировой рынок бренд Roma Uvarov Design. «Может быть, я и сама попробую себя в фэшн-сфере: по сути я делаю то же самое, что и NOB, — ищу и развиваю художников». Через пару лет Гисич планирует отдать дочерям 200-метровое пространство напротив Новой Голландии под коллаборации фэшн-дизайнеров и contemporary-art-кураторов. Между двумя точками своей империи Гисич планирует пустить прогулочные теплоходы — у Петербурга появится новый водный арт-маршрут.
Галерея Марины Гисич — это главная петербургская школа арт-менеджмента.
Вот ее лучшие выпускники: директор ГЦСИ в Петербурге Мария Катц, благодаря которой в Петербурге появился Art Weekend, совладелица новой MYTH Gallery Ольга Профатило, где молодые авторы показывают панк и абстрактный хип-хоп среди исторической лепнины, и Елена Юшина — создательница берлинской галереи Aperto, где проходят выставки петербургских художников Лизы Бобковой и Татьяны Ахметгалиевой. Галина Леонтьева 8 лет отвечала в галерее за международные программы, а теперь будет курировать новое экспериментальное пространство Marina Gisich Lab.
Как все начиналось?
В конце 90-х бывшая спортсменка Марина Гисич работала независимым арт-дилером, а в 2000 году открыла в своей квартире галерею и импровизированную резиденцию для художников — с кроватью за стекляннои? дверью. Марина начала с продаж искусства близкому кругу, который поверил в ее чутье, а сейчас ее галерея — единственная из петербургских со стендом на ярмарке Art Miami. На старте своей карьеры Гисич работала с заслуженными ленинградскими художниками, например с Глебом Богомоловым. Через пару лет после открытия галереи Марина познакомилась с Керимом Рагимовым, который прославился фотореалистической серией «Человеческий проект» — групповые анонимные портреты, скрупулезно воспроизведенные по «печатным» оригиналам. В пул галереи сейчас входят такие авторы, как некрореалист Евгений Юфит, экспонент прошлогодней Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай и тургеневская девушка петербургского искусства Ася Маракулина. К 20-летию Marina Gisich gallery открыла новое большое пространство с панорамными окнами на Фонтанку.
Текст: Генералова Александра
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Лима Липа
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