В KGallery откроется выставка Виктора Цоя: полароиды, живопись, графика и личные вещи

5 августа к 30-летию со дня гибели музыканта в KGallery открывается выставка «Виктор Цой. Живопись| графика | полароиды» на которой зрители увидят около сотни ранее не экспонировавшихся уникальных графических и живописных работ рок-легенды 1987–1990 годов, а также авторские полароиды и личные вещи из коллекции Натальи Разлоговой. Событие станет тизером к запланированной в Москве на 2021 год масштабной выставке-байопику «Виктор Цой: путь героя», над которой в данный момент ведут работу правообладатели и наследники Цоя.

1987-1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе, а также полностью обрел себя как поэт и композитор. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства: в отличие от других достижений революционная роль Цоя в области графики и живописи всегда оставалась за кадром, но была отправной точкой для развития современного ему нонконформизма — вопреки расхожему мнению об обратных влияниях. На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство: эти произведения отражают суть его творческого самовыражения и самобытного художественного дара.

Кураторы выставки — художник и лидер арт-группы Doping Pong Дмитрий Мишенин, а также команда KGallery.

«Виктор Цой. Живопись| графика | полароиды»

KGallery

5 августа–13 сентября