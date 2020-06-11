Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе музеев в период пандемии

Посетители смогут войти в музей только при наличии медицинской маски — Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить возможность их приобретения перед входами в выставочные пространства. Также музеи должны будут провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия со зрителями и организовать «умную маршрутизацию» — по возможности она обеспечит раздельные входы и выходы в здания.

Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, при составлении рекомендаций Роспотребнадзор учел мнение музейного сообщества. «Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности, и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных», — отметила она.

Деятельность музеев возобновится на основе решений глав регионов РФ и по предложениям главных санитарных врачей субъектов. «Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Во всех случаях мы согласовываем правила с теми, кто непосредственно работает в отрасли, чтобы они не были противоречащими процессу», — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кафе, баров, ресторанов в период пандемии — когда главы регионов примут решение об открытии этих и других заведений общепита. Ранее ведомство совместно с Министерством культуры России установило правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. Также Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан. На всех этапах ведомство оставляет требование социального дистанцирования и применение санитарных мер.