Стало известно, когда начнут работу российские музеи и другие культурные институции

По словам Любимовой, возвращаться к работе музеи начнут поэтапно и «смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены». Следом она добавила, что этот вопрос будет отдельно «прорабатываться» в Москве и Петербурге с местными властями.

Она добавила, что театры и концертные организации смогут провести двухнедельные репетиции с 1 по 15 июня, но после им придется уйти на каникулы. Затем им разрешат собираться только с 15 июля для того, чтобы они могли собрать труппу и сформировать репертуар. Открытие театрального сезона пока все еще запланировано на сентябрь, однако Роспотребнадзор в ближайшее время получит от Министерства культура их рекомендации по организации санитарной безопасности. Подробнее об этом «Собака.ru» рассказывала тут.

«Мы выбираем не между аншлагом и неполным залом, а между началом работы с ограничениями и закрытыми театрами», — отметила Любимова.

Кинотеатры смогут открыться только после разрешения региональных властей. Подобное согласие потребуется и для провдения съемок. Сейчас Минкульт запускает координационный центр по вопросу возобновления съемок для мониторинга ситуации в регионах.