Министр культуры РФ Ольга Любимова, которая недавно вылечилась от коронавируса, рассказала в интервью РИА «Новостям», когда первых посетителей начнут принимать культурные площадки в стране.
Стало известно, когда начнут работу российские музеи и другие культурные институции
По словам Любимовой, возвращаться к работе музеи начнут поэтапно и «смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены». Следом она добавила, что этот вопрос будет отдельно «прорабатываться» в Москве и Петербурге с местными властями.
Она добавила, что театры и концертные организации смогут провести двухнедельные репетиции с 1 по 15 июня, но после им придется уйти на каникулы. Затем им разрешат собираться только с 15 июля для того, чтобы они могли собрать труппу и сформировать репертуар. Открытие театрального сезона пока все еще запланировано на сентябрь, однако Роспотребнадзор в ближайшее время получит от Министерства культура их рекомендации по организации санитарной безопасности. Подробнее об этом «Собака.ru» рассказывала тут.
«Мы выбираем не между аншлагом и неполным залом, а между началом работы с ограничениями и закрытыми театрами», — отметила Любимова.
Кинотеатры смогут открыться только после разрешения региональных властей. Подобное согласие потребуется и для провдения съемок. Сейчас Минкульт запускает координационный центр по вопросу возобновления съемок для мониторинга ситуации в регионах.
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