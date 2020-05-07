В Петербурге спасут «памятник самоизоляции». Ранее его нелегально установили в Пискаревском парке



О «памятнике самоизоляции» стало известно 5 мая после того, как его установил у входа в Пискаревский парк анонимный скульптор. Уже 6 мая комитет по благоустройству решил демонтировать скульптуру, так как она не была согласована с городскими властями. Власти уточняли, что памятник может быть опасен для окружающих из-за своей возможной неустойчивости.

Однако позднее администрация Калининского района приняла решение сохранить скульптуру. Об этом их в том числе просили местные жители.

7 мая конструкцию перенесли в недавно отремонтированный и благоустроенный участок на улице Верности. Власти также отметили, что в будущем «памятник самоизоляции» может стать первой скульптурой целого арт-парка, который, возможно, появится в районе.

Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы новую работу Бэнкси. Она не похожа на его привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат. Другой свой рисунок анонимный художник посвятил врачам: он назвал их теми, кто меняет игру и нарисовал маленького мальчика, который играет с куклой медсестры вместо фигурок Бэтмена и Человека-паука.

Примером Бэнкси вдохновилась художница из Петербурга @vandalizy. Она оставила на фасадах домов глиняные фигурки докторов и призвала жителей города оставаться дома в период пандемии коронавируса, чтобы облегчить работу врачей.

Фото: «Бесхвостый пес»

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