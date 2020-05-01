Директор Музея стрит-арта: «Больше месяца ждем ответ от властей Петербурга на письмо, которое подписали 35 культурных институций»

Без летней выставки, арендаторов и дохода

Мы закрылись 18 марта, как и остальные музеи, всех сотрудников перевели на удаленную работу, провели несколько платных онлайн-экскурсий до введения режима самоизоляции. Затем стало понятно, что все летние мероприятия и летнюю большую выставку нам придется не перенести, а отменить. Ее куратором должен был быть итальянец, а состав участников планировался международный. Чтобы не останавливать художественный процесс в музее, мы сразу же объявили опен-колл для российских кураторских проектов. Причем не ограничились стрит-артом или паблик-артом: нас интересует живопись, графика, саунд-арт, фотография и другие медиумы. По итогам победителям предоставим свои помещения и оплатим расходы на производство. Конечно, когда пандемия закончится.

В прошлом году музей заработал чуть больше 20 миллионов рублей. Мы — некоммерческая организация, поэтому прибыль — не цель, эти доходы мы тратим на проекты и наше развитие. В 2019 году на зарплаты и гонорары мы потратили 5, 789 миллионов рублей. За апрель мы заработали 0 рублей. Все источники денег сейчас заморожены. Посетителей мы принимать не можем, не работает кафе, сувенирная лавка. Кроме того мы зарабатывали на сдаче наших площадок в аренду под фестивали, презентации, форумы, модные съемки, кино и клипов, корпоративы, а один раз и под свадьбу дизайнера Сони Белле (подробнее об этом — в нашем репортаже).

Мы вернули деньги всем арендаторам, которые планировали ивенты в апреле, мае и июне. Уже понятно, что в этом году фестивалей и других массовых событий в городе не будет. Туристы были нашим отдельным направлением — приезжали организованные группы, для которых мы проводили экскурсии и мастер-классы. Отпали и внешние проекты — паблик-арт, коммерческие росписи.