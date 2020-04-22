Что чаще всего фотографируют в Эрмитаже? Исследователи проанализировали больше 80 тысяч снимков

Наиболее фотогеничными скульптурами оказались «Амур и Психея» Антонио Кановы, группа конных рыцарей из рыцарского зала и часы «Павлин». А нарушали главное правило музеев, которое запрещает трогать экспонаты, только за пределами Эрмитажа. Например, со скульптурами Атлантов на Миллионной улице.

Авторами проекта стали научный сотрудник ТГУ Алина Контарева, специалист анализа данных и выпускник ИТМО Николай Рыжаков и научный сотрудник Европейского университета Николай Руденко.

Ранее, Государственный Эрмитаж показал, как работает в условиях изоляции и поделился видео, которое позволяет увидеть, что происходит в Эрмитаже, пока в там нет посетителей, а также директор музея Михаил Пиотровский рассказал, чем реальные музеи лучше онлайновых.

Напомним, «Собака.ru» и Эрмитаж также запустили совместный инстаграм-конкурс #ЭрмитажДома. Чтобы принять в нем участие, нужно выбрать любое произведение из богатейшей коллекции Эрмитажа и попытаться повторить его в домашних условиях, воспользовавшись любым подручным реквизитом, от простыней до пылесоса, а затем опубликовать в своем аккаунте Instagram, указав хэштег #ЭрмитажДома.

Фото: hashtag-museum.org, @andrei_mikhailov

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