Мультимедийная студия Knife Studio выпустила три футуристичных ролика о самоизоляции. Человек в защитном костюме сражается с коронавирусом, осьминог ворует туалетную бумагу, а электро-пес работает доставщиком еды и жалуется на остывшую пиццу.
Посмотрите, как выглядит футуристичный карантин с роботами-полицейскими и осьминогом, который ворует в магазине туалетную бумагу
Создатели студии Кирилл Козин и Артур Жартовский рассказывают, что идея такого необычного проекта родилась у них после того, как студия лишилась нескольких проектов из-за коронавируса: «Появилось немного времени создать что-то для себя и по фану. Мы решили поразмышлять на тему альтернативной реальности в эпоху пандемии».
Для создания запоминающихся образов использовали роботов из видеоигры Call Of Duty: Black Ops 3, а также реального робота Spot — модель компании Boston Dynamics, которая визуально похожа на железного пса. Однако были у команды и свои придумки: например, кибер-полицейский, который проверяет документы при выходе из дома — это отсылка к системе электронных пропусков, которые начали вводить в Москве по указу мэра Сергея Собянина.
На создание роликов ушло около двух недель, так как все детали команда создавала вручную, а полицейскую машину и вовсе моделировали с нуля. Knife Studio планируют продолжить серию видео о карантине и коронавирусе. Новые публикации будут доступны в официальном аккаунте студии в Instagram.
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