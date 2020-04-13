Посмотрите, как выглядит футуристичный карантин с роботами-полицейскими и осьминогом, который ворует в магазине туалетную бумагу

На создание роликов ушло около двух недель, так как все детали команда создавала вручную, а полицейскую машину и вовсе моделировали с нуля. Knife Studio планируют продолжить серию видео о карантине и коронавирусе. Новые публикации будут доступны в официальном аккаунте студии в Instagram.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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