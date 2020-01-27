В Новой Голландии покажут видеоработу Дэвида Хокни — самого дорогого в мире художника

С 1 февраля по 12 апреля на Новой Голландии посетители увидят видеоработу «Уолдгейтский лес, зима, 2010» художника Дэвида Хокни. В 2018 году его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана за $90,3 млн., сделав британца самым дорогим художником из ныне живущих. Прошедший путь от поп-арта до новых медиа художник находится в табели о рангах пейзажистов где-то рядом с Ван Гогом, к тому же одинаково ловко обращается с кистью, камерой-обскурой, фотоаппаратом и i-pad. Чтобы показать видео-произведение Хокни во дворе «Бутылки» построят специальный зеркальный павильон.

«Уолдгейтский лес, зима, 2010» — ¼ серии видео-работ, на которых британский мастер с помощью 9 камер запечатлел места, где провел детство, показывать ее будут на огромном видео-полотне из 9 экранов. «Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку сам Хокни. Использование девяти объективов помогает художнику преодолеть различия между тем, как видит человеческий глаз, и как снимает камера.