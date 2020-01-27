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В Новой Голландии покажут видеоработу Дэвида Хокни — самого дорогого в мире художника

С 1 февраля по 12 апреля на Новой Голландии посетители увидят видеоработу «Уолдгейтский лес, зима, 2010» художника Дэвида Хокни. В 2018 году его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана за $90,3 млн., сделав британца самым дорогим художником из ныне живущих. Прошедший путь от поп-арта до новых медиа художник находится в табели о рангах пейзажистов где-то рядом с Ван Гогом, к тому же одинаково ловко обращается с кистью, камерой-обскурой, фотоаппаратом и i-pad. Чтобы показать видео-произведение Хокни во дворе «Бутылки» построят специальный зеркальный павильон. 

«Уолдгейтский лес, зима, 2010» — ¼ серии видео-работ, на которых британский мастер с помощью 9 камер запечатлел места, где провел детство, показывать ее будут на огромном видео-полотне из 9 экранов. «Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку сам Хокни. Использование девяти объективов помогает художнику преодолеть различия между тем, как видит человеческий глаз, и как снимает камера.

С 1 февраля по 12 апреля работу «Уолдгейтский лес, зима, 2010» смогут посмотреть все желающие с 12:00 до 20:00 — вход свободый.  6 февраля и 19 марта в 20:00 в павильоне  покажут фильм «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств». режиссёр Фила Грабски. 20 февраля и 26 марта, в 20:00 там же зрители увидят картину «Хокни» режиссера Рэндолла Райта. На оба кинопоказа требуется предварительная регистрация. 5 марта в19:30 искусствовед Ирина Кулик прочтет о Дэвиде Хокни лекцию «Последний "ретинальный" художник». 

Новая Голландия не первый раз становится площадкой для современного искусства — кроме регулярных выставок в Павильоне, которые проходят летом, остров каждый год презентует новую паблик-арт программу. Например, в 2018 году отдыхающие лицезрели воздушный остров-батут от художницы Саши Фроловой и инсталляцию венгерского художника Дюлы Варнаи «Миру мир!» с неоновым голубем, а в прошлом году — 130 гигантских кувшинок и улиток из перерабатываемого пластика. Кроме того в здании «Бутылка» расположен архив Музея современного искусства «Гараж».

Александра Генералова,
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