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Закулисье Victoria’s Secret, шляпы Филипа Трейси и шведский фотосюрреализм – что покажет Эрарта в 2020 году

В 2020 году Эрарта отмечает десятилетие, и к юбилею команда музея уже запланировала несколько крупных вернисажей. В списке must see – арт-объекты швейцарца Marck, скульптуры от итальянского дуэта The Bounty Killart и закулисье шоу Victoria’s Secret, а под занавес года в музее покажут знаменитые шляпы от британца Филипа Трейси. Чтобы увидеть все, можно купить (или подарить на Новый год) Абонемент, который обойдется дешевле, чем два входных билета.

Волосы

«Волосы» – первая в России выставка работ финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards («Оскар» в мире парикмахерского искусства) в номинации «Авангард». Проект показывает современные прически, которые представляют из себя уже не образ, а манифест.

С 13 декабря 2019 по 5 апреля 2020

Сергей Рязанский. Земля в иллюминаторе

На счету Сергея Рязанского два космических полета: в 2013 году он побывал на орбите в качестве бортинженера, в 2017 – уже как командир экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-05».  На выставке в Эрарте покажут более 100 фотографий, сделанных им во время полетов в космос.

С 19 декабря 2019 по 23 марта 2020

Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show

Австралиец Рассел Джеймс работает с Vogue, W, GQ и Sports Illustrated. В Эрарте покажут его избранные фотографии, снятые за 10 лет сотрудничества с Victoria’s Secret Fashion Show – закулисье и модный показ.

C 28 февраля по 28 июня 2020

  • Фото: Рассел Джеймс 

Marck

Швейцарский художник Marck создает арт-объекты на стыке скульптуры и видеоинсталляции. Большинство работ  это размышления о положении женщины в современном мире, о гендерных взаимоотношениях и их особенностях. Художник часто использует образ металлической рамы: она символизирует границы, устанавливаемые обществом.

С 17 апреля по 16 августа 2020

Эрик Йоханссон. Страна иллюзий

Швед Эрик Йоханссон создает свои объекты в стиле реалистического фотосюрреализма из сотен фотографий. Например, его работа «Архитектор» содержит около 250 слоев. К сотрудничеству художника приглашают Volvo, Microsoft, Adobe и Google.

С 10 июля по 8 ноября 2020

The Bounty Killart. Cкульптуры из затерянного луккского храма постройки 2020-х годов

Итальянский дуэт скульпторов осмысляет типичные заботы человека своей эпохи: бесплодные романтические поиски, одиночество, протест. Их объекты – истории о любви, ненависти, политике и актуальных проблемах человечества в первой половине XXI века. Одной из центральных работ станет гигантская восьмиметровая фигура титана, одолеваемого Зевсом («Гигантомахия», 2019).

С 7 августа по 6 декабря 2020

Филип Трейси

В честь своего десятилетия музей Эрарта привозит самые популярные и новые работы главного шляпника планеты Филипа Трейси, чьи головные уборы носят  Леди Гага, Сара-Джессика Паркер, Мадонна и британская королевская семья.

С 4 сентября 2020 по 10 января 2021

Абонементы

Все эти выставки можно посетить по Абонементу: его владельцу открыт безлимитный доступ к постоянной экспозиции Эрарты и всем временным выставкам. Кроме этого, он имеет право на вход в музей без очереди, обслуживание в отдельной кассе и скидку 10% в ресторане Erarta, в кафе, интернет-магазине Erarta Shop и магазинах Erarta Home, где продаются сувениры, репродукции, дизайнерские украшения, предметы интерьра и книги.

 

Есть несколько видов Абонементов. Самые популярные – «Персональный» и «Семейный».  В последний могут быть вписаны 2 взрослых и до 3 детей (в возрасте до 14 лет). Недавно в музее появился еще один вид Абонементов  «Семейный Плюс», в него, кроме всех привилегий, включена  детская экскурсионная программа.

Абонемент «Персональный» на 1 год стоит 1000 рублей

Абонемент «Семейный» на 1 год стоит 2750 рублей

Абонемент «Семейный Плюс» на 1 год стоит 4250 рублей

erarta.com

Ольга Угарова,
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