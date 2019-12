Закулисье Victoria’s Secret, шляпы Филипа Трейси и шведский фотосюрреализм – что покажет Эрарта в 2020 году

В 2020 году Эрарта отмечает десятилетие, и к юбилею команда музея уже запланировала несколько крупных вернисажей. В списке must see – арт-объекты швейцарца Marck, скульптуры от итальянского дуэта The Bounty Killart и закулисье шоу Victoria’s Secret, а под занавес года в музее покажут знаменитые шляпы от британца Филипа Трейси. Чтобы увидеть все, можно купить (или подарить на Новый год) Абонемент, который обойдется дешевле, чем два входных билета.