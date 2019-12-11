В 2020 году Эрарта отмечает десятилетие, и к юбилею команда музея уже запланировала несколько крупных вернисажей. В списке must see – арт-объекты швейцарца Marck, скульптуры от итальянского дуэта The Bounty Killart и закулисье шоу Victoria’s Secret, а под занавес года в музее покажут знаменитые шляпы от британца Филипа Трейси. Чтобы увидеть все, можно купить (или подарить на Новый год) Абонемент, который обойдется дешевле, чем два входных билета.
Закулисье Victoria’s Secret, шляпы Филипа Трейси и шведский фотосюрреализм – что покажет Эрарта в 2020 году
Волосы
«Волосы» – первая в России выставка работ финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards («Оскар» в мире парикмахерского искусства) в номинации «Авангард». Проект показывает современные прически, которые представляют из себя уже не образ, а манифест.
С 13 декабря 2019 по 5 апреля 2020
Сергей Рязанский. Земля в иллюминаторе
На счету Сергея Рязанского два космических полета: в 2013 году он побывал на орбите в качестве бортинженера, в 2017 – уже как командир экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-05». На выставке в Эрарте покажут более 100 фотографий, сделанных им во время полетов в космос.
С 19 декабря 2019 по 23 марта 2020
Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show
Австралиец Рассел Джеймс работает с Vogue, W, GQ и Sports Illustrated. В Эрарте покажут его избранные фотографии, снятые за 10 лет сотрудничества с Victoria’s Secret Fashion Show – закулисье и модный показ.
C 28 февраля по 28 июня 2020
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Фото: Рассел Джеймс
Marck
Швейцарский художник Marck создает арт-объекты на стыке скульптуры и видеоинсталляции. Большинство работ это размышления о положении женщины в современном мире, о гендерных взаимоотношениях и их особенностях. Художник часто использует образ металлической рамы: она символизирует границы, устанавливаемые обществом.
С 17 апреля по 16 августа 2020
Эрик Йоханссон. Страна иллюзий
Швед Эрик Йоханссон создает свои объекты в стиле реалистического фотосюрреализма из сотен фотографий. Например, его работа «Архитектор» содержит около 250 слоев. К сотрудничеству художника приглашают Volvo, Microsoft, Adobe и Google.
С 10 июля по 8 ноября 2020
The Bounty Killart. Cкульптуры из затерянного луккского храма постройки 2020-х годов
Итальянский дуэт скульпторов осмысляет типичные заботы человека своей эпохи: бесплодные романтические поиски, одиночество, протест. Их объекты – истории о любви, ненависти, политике и актуальных проблемах человечества в первой половине XXI века. Одной из центральных работ станет гигантская восьмиметровая фигура титана, одолеваемого Зевсом («Гигантомахия», 2019).
С 7 августа по 6 декабря 2020
Филип Трейси
В честь своего десятилетия музей Эрарта привозит самые популярные и новые работы главного шляпника планеты Филипа Трейси, чьи головные уборы носят Леди Гага, Сара-Джессика Паркер, Мадонна и британская королевская семья.
С 4 сентября 2020 по 10 января 2021
Абонементы
Все эти выставки можно посетить по Абонементу: его владельцу открыт безлимитный доступ к постоянной экспозиции Эрарты и всем временным выставкам. Кроме этого, он имеет право на вход в музей без очереди, обслуживание в отдельной кассе и скидку 10% в ресторане Erarta, в кафе, интернет-магазине Erarta Shop и магазинах Erarta Home, где продаются сувениры, репродукции, дизайнерские украшения, предметы интерьра и книги.
Есть несколько видов Абонементов. Самые популярные – «Персональный» и «Семейный». В последний могут быть вписаны 2 взрослых и до 3 детей (в возрасте до 14 лет). Недавно в музее появился еще один вид Абонементов «Семейный Плюс», в него, кроме всех привилегий, включена детская экскурсионная программа.
Абонемент «Персональный» на 1 год стоит 1000 рублей
Абонемент «Семейный» на 1 год стоит 2750 рублей
Абонемент «Семейный Плюс» на 1 год стоит 4250 рублей
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