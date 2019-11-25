Государственный Эрмитаж проведет ежегодную интернет-встречу с Михаилом Пиотровским

объясняет «Собака.ru», почему не назначает встреч с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00:

Мой день не всегда начинается в эрмитажном кабинете, первые полтора часа я люблю работать из дома: все запланированные звонки удобнее сделать именно там, потому что никто тебе не мешает. А когда прихожу в Эрмитаж, то сразу получаю от секретаря распечатанное расписание моего дня, которое сам составляю накануне. Электронное расписание я начал вести очень давно — как только появились компьютеры. Помню, тогда печатал его в древнейшей программе «Лексикон», сейчас использую текстовый редактор Pages для iOS. А сделать так, чтобы все было синхронизировано и я мог ознакомиться с документом с любого гаджета, помогает облачный сервис.

У меня есть два электронных расписания — одно большое, другое малое. В большом указано все, что мне нужно сделать на перспективу, в малом — задачи на сегодняшний день по часам: звонки, встречи и так далее. Каждый вечер я ликвидирую пункты малого расписания и в соответствии с этим вношу изменения в большое. Для меня это очень приятный процесс! Четкое планирование — такая организация жизни, которая доставляет мне удовольствие, но ничуть не мешает нормальному беспорядку. Мой кабинет завален бумагами и книгами, что тоже является обязательной частью моей системы ведения дел. Мощное обилие материалов должно сочетаться с соблюдением расписания — такой у меня принцип работы.