Посмотрите первый в России сериал о климатическом кризисе, снятый Greenpeace

«Ррреакция» выходит на сайте проекта и в официальном сообществе Greenpeace во «ВКонтакте». В рамках проекта на сайте также собраны ответы на все вопросы о климатическом кризисе, выходят интервью и интерактивные виджеты. Первый эпизод сериала посвящен связи коронавирусного кризиса с климатическим — выпуск рассказывает о том, какое будущее ждет планету, если не предпринять активных действий. Эпизод озвучила актриса и героиня сериала «Чики» Варвара Шмыкова.

«Меня зацепила мысль о том, что все в наших руках. Что эта проблема решаемая и пока исправимая! И мы все не умрем, если начнем действовать. Ведь это не так уж далеко от реальности, что в будущем нам нужно будет выходить в специальной одежде на улицу из-за невозможности дышать воздухом или из-за климатических аномалий. Это вполне возможное развитие ситуации», — говорил она.

«Сегодня климатический кризис — главная тема дискуссий во всем мире: многие страны уже меняют свою политику, чтобы внести свой вклад в решение проблемы. И это неслучайно. В последние годы температурные рекорды и другие климатические аномалии стали заметно влиять на всех жителей Земли. В России температура растет быстрее, чем в среднем по миру, и климатический кризис грозит обернуться серьезными последствиями для нашей страны. Эти процессы невозможно игнорировать. Поэтому мы выбираем «Ррреакцию»», — говорят в Greenpeace.