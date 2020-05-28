Основными направлениями деятельности совета станут реализация политики Петербурга в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также комплексный анализ проблем охраны экологии города и выработка предложений по решению актуальных проблем. Все выводы совета могут быть основанием для подготовки проектов правовых актов и поручений губернатора.

«Создание Экологического совета под руководством главы города повышает статус природоохранных вопросов и подтверждает приоритетную значимость экологической тематики. Работа совета будет способствовать системному и оперативному решению экологических проблем, а также повысит эффективность принятия решений по ключевым вопросам экологии», — отмечают в пресс-службе Смольного.

В состав экологического совета войдут специалисты в области охраны окружающей среды, руководители общественных экологических организаций и объединений, а также лидеры общественного мнения — экоактивисты. «Привлечение специалистов из разных сфер к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей среды позволяет не только обратить внимание на наиболее острые городские проблемы, но и создает механизм общественного контроля за деятельностью органов власти», — добавили в правительстве.