«Поворотной момент»

Для другой эко-инициативы к P&G и «Магниту» присоединится WWF России. Проект получил название «Поворотный момент» и приурочен к международной акции «Час Земли». Компании вместе с Фондом Дикой Природы призовут россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. Такой шаг поможет снизить потребление воды и электроэнергии, а также сократить количество парниковых газов. Научные исследования показали, что снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57% и выбросы на CO2 на 35%. При этом, например, продукты P&G для стирки и мытья посуды сохраняют высокую эффективность даже в холодной воде. В течение акции «Поворотный момент» 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети «Магнит» пойдет на проекты Фонда Дикой Природы по сохранению лесов России и предотвращению изменения климата. А 28 марта, непосредственно в «Час Земли», покупателей «Магнита» ждут специальные цены на товары P&G, участвующие в акции.