Компания Procter & Gamble и торговая сеть «Магнит» стали партнерами, чтобы развивать ответственное потребление в России. Ключевым проектом станет социально-экологическая кампания «Вторая жизнь пластика».
Procter & Gamble и «Магнит» объявили о запуске социально-экологической кампании
«Вторая жизнь пластика»
С мая по сентябрь 2020 года каждый продукт P&G, приобретенный в магазинах «Магнит» в рамках акции, позволит покупателю отдать один голос за тот или иной город России. В результате открытого голосования на сайте magnit.ru в 4 городах, набравших наибольшее число голосов, будут построены детские площадки из переработанного пластика. Более того, в магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальнейшей переработки. Сеть фандоматов «Магнита» и P&G станет крупнейшей в России.
Сотириос Маринидис
глава P&G в Восточной Европе:
— Бренды играют существенную роль в развитии ответственного потребления. Результат этой работы в большой степени зависит от масштаба и эффективности партнерств и альянсов. Мы начинали работать с компанией «Магнит» с первого дня ее создания 25 лет назад. Нам важно иметь возможность продолжать наше сотрудничество и лидировать на новом этапе развития индустрии с огромными задачами по развитию ответственного потребления.
Владимир Сорокин
заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Магнит»:
— Мы видим растущую обеспокоенность российских покупателей состоянием окружающей среды — это один наиболее заметных покупательских трендов последних лет. Используя географию нашей сети, мы хотим дать жителям России больше возможностей для ответственного потребления и рассказать, что помочь в решении проблемы пластика может каждый.
«Поворотной момент»
Для другой эко-инициативы к P&G и «Магниту» присоединится WWF России. Проект получил название «Поворотный момент» и приурочен к международной акции «Час Земли». Компании вместе с Фондом Дикой Природы призовут россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. Такой шаг поможет снизить потребление воды и электроэнергии, а также сократить количество парниковых газов. Научные исследования показали, что снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57% и выбросы на CO2 на 35%. При этом, например, продукты P&G для стирки и мытья посуды сохраняют высокую эффективность даже в холодной воде. В течение акции «Поворотный момент» 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети «Магнит» пойдет на проекты Фонда Дикой Природы по сохранению лесов России и предотвращению изменения климата. А 28 марта, непосредственно в «Час Земли», покупателей «Магнита» ждут специальные цены на товары P&G, участвующие в акции.
Анна Мелешина
директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию, «Магнит»:
— Экология находится в центре нашего внимания. В 2019 году компания на 60% расширила эко-ассортимент бытовой химии, что очень позитивно было воспринято покупателями — продажи выросли на 75%. Мы запустили пилотные проекты в области сбора пластика внутри магазинов, которые стали очень популярными. Вместе в P&G мы продолжим менять отношение покупателей к пластиковым отходам и формировать культуру ответственного потребления в целом.
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