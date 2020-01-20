Мы уже писали о том, что отели международной гостиничной группы Accor, в которую входит и ibis Москва Динамо, реализуют программу устойчивого экологического развития Planet 21 ActingHere, в рамках которой выполняется 21 инициатива по сохранению нашей планеты и заботе о ней. В этой статье мы расскажем о том, какие экологические шаги предприняты именно в отеле ibis Москва Динамо.
Как происходит отказ от пластика в ibis Москва Динамо?
Еще в прошлом году на всех этажах отеля ibis Москва Динамо были установлены по два пурифайера для воды. Это сделано для того, чтобы сократить использование пластиковых бутылок. Судя по отзывам гостей отеля, инициатива пришлась им по душе. Они могут наполнить стеклянные графины из своих номеров обычной питьевой или газированной водой. А также в пурифайерах есть горячая вода для чая или кофе. Возле графинов в каждом гостевом номере стоят тент-карточки с информацией о том, для чего отель это делает и где взять воду.
Также теперь в номерах «Премиум»:
- вместо бутылочек с косметикой Natura Siberica объемом 30 мл используются большие настенные дозаторы (гель для душа, шампунь, кондиционер для волос, мыло и лосьон для тела);
- все гостевые принадлежности упакованы в картон (без пластика);
- пластиковый рожок для обуви сменили на деревянный;
- в урне в комнате больше не используются пластиковые мешки для мусора;
- гигиенический пакет из пластика сменили на бумажный;
- дополнительные подушка и набор полотенец упакованы в тканевые мешки;
- мешок из пластика для прачечной сменили на хлопковый.
В отеле ibis Москва Динамо отказались от пластиковых трубочек, одноразовых пластиковых стаканов, палочек для размешивания сахара, ватных палочек с использованием пластика (сейчас они на деревянной основе), в рамках глобальной инициативы группы Accor, которой уделяется особое внимание в последние годы. Легко представить как сильно сократилось использование этого материала всего за несколько лет.
Помимо экологичного подхода в отеле ibis Москва Динамо, гостей ждет уют и комфорт: здесь в каждом номере установлена инновационная кровать Sweet Bed by ibis™ (с мягкими подушками, пушистым пуховым одеялом и матрасом, который принимает форму тела), также в отеле есть стильные зоны для отдыха и современный ресторан ibis Kitchen, где в меню интернациональной кухни можно найти как пасту, так и борщ, а по утрам ни в чем не отказывать себе на шведском столе.
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