Как происходит отказ от пластика в ibis Москва Динамо?

Еще в прошлом году на всех этажах отеля ibis Москва Динамо были установлены по два пурифайера для воды. Это сделано для того, чтобы сократить использование пластиковых бутылок. Судя по отзывам гостей отеля, инициатива пришлась им по душе. Они могут наполнить стеклянные графины из своих номеров обычной питьевой или газированной водой. А также в пурифайерах есть горячая вода для чая или кофе. Возле графинов в каждом гостевом номере стоят тент-карточки с информацией о том, для чего отель это делает и где взять воду.