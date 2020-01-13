Уже более четырех лет инновационная система нагревания IQOS меняет нашу жизнь к лучшему и ведет к будущему без дыма и пепла в России. Не удивительно, что бренду близки экоинициативы: компания последовательно улучшает процессы, направленные на минимизацию отходов, постоянно ищет пути их повторного использования и переработки. Для того чтобы поддерживать осознанное потребление, с недавних пор устройства IQOS принимаются на переработку.
Просто для вас — важно для будущего планеты
Компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), которая производит устройства IQOS, уже давно успешно следует стратегии бережного отношения к природе. Например, в 2015 году российские фабрики ФМИ сократили выбросы парниковых газов на 20%, а к 2020 году планируют достичь показателя снижения на 30%. Также на всех предприятиях компании удалось уменьшить количество используемой воды. ФМИ работает и над тем, чтобы производство стало безотходным: уже сейчас 95% отходов идет на дальнейшую переработку.
В мире произведено около 6,3 млрд тонн пластмассовых отходов.
Из них только 9% отправились на переработку.
12% были сожжены.
Оставшиеся 79% — либо захоронены, либо сброшены в океаны.
Вполне естественно, что у IQOS появился специальный сервис по сбору и переработке устройств. Таким образом бренд поддерживает философию ФМИ: заботится о планете и своих клиентах. В фирменных магазинах IQOS принимают устройства, которые отслужили свое. Всем, кто проявил заботу об окружающей среде и сдал свой отработавший IQOS, начисляются баллы в программе IQOS CLUB.
Помимо пластиковых отходов, быстро растут и объемы электронного мусора: к этой категории относятся бытовая техника, компьютеры, мониторы, смартфоны, различные другие гаджеты. На этот вид отходов приходится до 70% токсичных веществ.
Как устроен процесс переработки устройств IQOS: сначала элементы устройства подвергаются дроблению, затем различными механизированными способами их разделяют по видам материалов. Переработка позволяет сократить количество отходов благодаря вовлечению их в дальнейший оборот в виде полученного вторичного сырья: например, из элементов, входящих в состав аккумулятора, получается карбонат лития и соли кобальта, лом черных и цветных металлов. Все процессы происходят на предприятии в Ярославле. Каждый этап утилизации фиксируется на фото и видео.
В 2018-м население планеты создало около 2 млрд тонн органических и бытовых отходов.
Такой объем можно сравнить с весом 6 000 небоскребов.
Из этого объема только 19% подверглись переработке или компостированию.
Значительную часть оставили на мусорных полигонах или сожгли.
Конечно, невозможно за один день спасти планету и решить глобальные экологические проблемы. Но вместе мы можем запустить цепочку изменений к лучшему. Уже сейчас вы можете сделать первый простой шаг — принести ваше отработавшее устройство IQOS в фирменный магазин для передачи на переработку. Просто для вас — важно для будущего планеты.
Партнерский материал
Не исключает риски
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.