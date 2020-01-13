Просто для вас — важно для будущего планеты

Уже более четырех лет инновационная система нагревания IQOS меняет нашу жизнь к лучшему и ведет к будущему без дыма и пепла в России. Не удивительно, что бренду близки экоинициативы: компания последовательно улучшает процессы, направленные на минимизацию отходов, постоянно ищет пути их повторного использования и переработки. Для того чтобы поддерживать осознанное потребление, с недавних пор устройства IQOS принимаются на переработку.