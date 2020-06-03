Как пандемия изменит Петербург? Объясняют урбанисты, архитектурный критик и краевед

«Есть предположение, что опустеют многие офисы, а их площади займут открытые, общедоступные пространства — коворкинги, мастерские, возможно, что-то другое, что будет востребовано.

Уже сейчас горожане начали больше гулять в ранее неизведанных местах, на многих не самых популярных набережных или зеленых зонах я впервые увидела большое количество людей. У них появилась потребность открывать для себя что-то внутри города, исследовать его. Я надеюсь, что это спровоцирует их на маленькое самостоятельное благоустройство, не связанное с большими городскими программами.

Мешает этим прогулкам быть долгими и приятными отсутствие туалетов — мне кажется, после пандемии должно возникнуть движение за доступный туалет. Также должен встать вопрос о ширине тротуаров — в Петербурге, в частности на Петроградской стороне, они очень узкие, по ним невозможно гулять. Ты просто попадаешь в поток людей, в котором нет места для соблюдения дистанции. Диалог о более комфортной и безопасной пешеходной структуре обязательно возникнет — и подтолкнет изменения. Все-таки мы никогда не гуляли так много, как сейчас.

Ценность зелени тоже повысится — люди стремятся к природе, все фотографируются с цветущими яблонями и сиренью. Они и раньше это делали, но сейчас у нас так мало развлечений, что это становится еще важнее».