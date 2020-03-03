Почему городу не нужно бороться с пробками? Объясняют Илья Варламов и Максим Кац

Как делать правильно

Проблема не в том, что в городах мало дорог и их нужно больше, а в том, что в городе слишком много машин, которые неэффективны для массовой перевозки людей.

Существуют действенные способы сделать так, чтобы горожане отказывались от личного автомобиля:

Экономический: платная парковка, платный проезд.

Административный: машины с четными и нечетными номерами паркуются по очереди в разные дни.

Физический: запрет проезда.

Есть и временной способ – пробки. При таком способе человек выбирает сам: ехать ему два часа с пробками в машине или тридцать минут на общественном транспорте.

Можно надеяться и ждать, что водителям самим надоест стоять в пробках и они массово перестанут пользоваться машинами, но для этого им нужно предложить альтернативу в виде общественного транспорта и удобной городской среды.

Кроме того, когда машин станет меньше, то пробки тоже сократятся, и это снова вызовет желание поехать по улицам на машине – замкнутый круг.