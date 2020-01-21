Как у районов Петербурга появляется собственная идентичность и почему это важно? Объясняет Мария Элькина

Однажды в Роттердаме я зашла в информационный туристический офис, павильон с буквой «i» вместо вывески, чтобы купить архитектурную карту города. На ней отмечены все хоть сколько-то заслуживающие внимания памятники, начиная со средневекового собора и заканчивая самыми свежими постройками местных мировых знаменитостей. Роттердам в основном ими и известен, а заодно еще самым большим в Европе портом.

На полке среди сувениров стояла банка с самодельным яблочным повидлом. И я, конечно, влюбилась — так, как можно влюбиться в светского льва, стоит тому обратиться к тебе «человечной» стороной. В Роттердам хочется возвращаться снова и снова — не ради современной архитектуры, а чтобы наблюдать, как балконы недавно опубликованной в десятках журналов иконической постройки завешиваются слегка старомодными занавесками, заставляются вешалками и стульями, засвечиваются светильниками разных оттенков – очень по-домашнему. Думается, что одним из самых популярных направлений для путешествий по версии Lonely planet Роттердам сделали хотя бы наполовину как раз вот эта милая провинциальность рабочего города, отсутствие стеснения перед тем, чтобы выставить напоказ что-то совсем не совершенное.

Петербург который год подряд занимает первые строчки во всевозможных туристических рейтингах, и это тоже заслуга не столько его достопримечательностей, сколько способности производить это самое условное яблочное повидло. Иначе говоря – оставаться локальным. В Европе, где артефактов полно почти в любом городе с населением больше полумиллиона (а в Италии и в гораздо меньшем), располагает к себе не абсолютная ценность музеев и зданий, а как раз ощущение особенности места.