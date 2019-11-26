Андрей Якунин: «Проект нового здания Музея Достоевского отражает XXI век»

Вы контролировали перестройку множества гостиниц в центре города — от «Прибалтийской» до «Дома со львами». Почему проект нового здания Музея Достоевского вызвал столько шума?

Я не архитектор, но напитался суждениями профессионалов — автора проекта Евгения Герасимова и члена попечительского совета музея Сергея Чобана. Для района, в котором находится Музей Достоевского, характерна линейная планировка и сплошные фасады — доходные дома стоят брандмауэр к брандмауэру. Новое здание из их ряда по таким характеристикам не выбивается. А насчет попадания в исторический стиль, к которому нас призывают, хотелось бы уточнить — в какой именно целиться, раз в переулке модерн соседствует со сталинским ампиром? Архитектура — живая, всегда вписана в свое время. Проект нового музея отражает XXI век: гранитная отделка, несплошное остекление фасада, вертикальный сад, благоустроенный внутренний двор. На градсовете гуру архитектуры его одобрили, а еще 30 тысяч человек, включая исследователей творчества Федора Михайловича, подписали петицию в поддержку нашего проекта.