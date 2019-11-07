Стало известно, когда будет открыта Новая сцена МДТ—Театра Европы на Звенигородской

Проект строительства второго здания Малого драматического театра начали обсуждать еще в 2009 году, главной причиной этому послужил вопрос пространства — в помещении на улице Рубинштейна не хватает места. О начале строительства стало известно в 2015 году — тогда отмечалось, что работы займут 30 месяцев.

Согласно проектной документации 2015 года, общая площадь нового 7-этажного здания составит более 20 тысяч квадратных метров. В театре планировалось создать два зала: большой зрительный на 600 мест и камерный на 75 мест. Также в проект был включен большой подземный паркинг. Стоимость контракта оценивалась в 2,5 миллиарда рублей.

Позже генеральный подрядчик проекта, ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», столкнулся с проблемами — по ряду работ потребовалась корректировка рабочей документации, а часть технологического оборудования, необходимая для реализации проекта, была снята с производства.

В период 2019-2022 годов на реализацию проекта новой сцены МДТ планируется освоить 3,2 миллиарда рублей. В 2020 году должен быть проведен полный комплекс пусконаладочных работ по инженерным системам и технологическому оборудованию. Завершить строительство объекта и подготовить его к проверке планируется к концу 2021 года, а в первом квартале 2022-го — ввести в эксплуатацию.

«Необходимо отметить, что объект реализуется по индивидуальному проекту со сложными конструктивными элементами, объемно-планировочными решениями, большим объемом технологического театрального оборудования, подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию потребует длительного срока», – добавил заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин.