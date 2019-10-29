Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фрейндлих и Басилашвили удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Орденом святого апостола Андрея Первозданного также награждена композитор Александра Пахмутова. За «большой вклад в развитие отечественной культуры» отмечет и ее коллега — Максим Дунаевский.

Напомним, в мае 2019 года имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появились на «Аллее звезд» в Петербурге. Церемония была приурочена ко вручению Премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства — ее лауреатами актеры стали в 1996 и 1995 году соответственно.

В апреле режиссер и драматург Иван Вырыпаев представил на основной сцене БДТ премьеру спектакля «Волнение». Пьесу он написал специально для Алисы Бруновны Фрейндлих, которая в этом году отмечает 35-летие службы в театре. Она играет главную героиню — американскую писательницу польского происхождения Ульи Рихте. А в сентябре первой премьерой 102-го сезона БДТ стал спектакль «Палачи» в постановке Николая Пинигина по пьесе Мартина МакДонаха, главную роль в которой исполнил народный артист СССР Олег Басилашвили.

Ранее Олег Басилашвили выпустил новую книгу «Палата №26. Больничная история». Презентация состоялась в рамках XIV Международного книжного салона, который в эти дни проходит в Петербурге. А Алиса Фрейндлих стала прабабушкой! У единственной внучки актрисы, Анны Тарасовой, и ее мужа Алекся Мышинского родился первенец.