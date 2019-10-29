Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2019

Лучшая работа режиссера

Лев Стукалов — за постановку «Пушкин. Борис Годунов», «Наш театр»

Лучшая работа художника-сценографа

Эмиль Капелюш — за сценографию спектакля «Женщина-змея» режиссера Григория Дитятковского, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Александр Орлов — за сценографию спектакля «Нас обвенчает прилив» режиссера Семена Спивака, Молодежный театр на Фонтанке

Лучший спектакль на большой сцене

«Гекатомба. Блокадный дневник» режиссера Яны Туминой, театр «На Литейном»

Лучший спектакль на малой сцене

«Пушкин. Борис Годунов» режиссера Льва Стукалова, «Наш театр»

Специальный приз экспертного совета

Ольге Шаишмелашвили — за нестандартное решение пространства в спектакле «Русская матрица» в постановке Андрея Прикотенко, театр имени Ленсовета

В категории «Режиссерский дебют» Роману Кочержевскому — за постановку спектакля «Мертвые души», театр имени Ленсовета.

«"Золотой софит" — старейший театральный конкурс в нашем городе, дающий полную картину жизни петербургских театров год за годом. Мы не стоим на месте, каждый год приносит какие-то новые черточки. И год нынешний не был исключением, дав экспертам богатую пищу для выбора», — сказал во время оглашения номинантов председатель номинационного совета премии, народный артист России Николай Буров.

Рассказываем, кого номинировали на «Золотой софит» в 2019 году, а также публикуем список театральных деятелей, получивших статуэтки в сезоне-2018.