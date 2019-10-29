28 октября на сцене ТЮЗа имени Брянцева прошла церемония награждения высшей театральной премии «Золотой софит»-2019. Статуэтки вручили в юбилейный, 25-ый раз. «Собака.ru» публикует полный список победителей.
Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2019
Лучшая женская роль
Марина Игнатова, роль Сони Мармеладовой в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, театр «Приют комедианта»
Лучшая мужская роль
Александр Новиков, роль Порфирия в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, театр «Приют комедианта»
Лучшая женская роль второго плана
Маргарита Лоскутникова, роль Фру Якоби в спектакле «Сцены из супружеской жизни» режиссера Анатолия Праудина, Театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Лучшая мужская роль второго плана
Михаил Николаев, роль Тетерева, певчего в спектакле «Мещане» режиссера Владимира Туманова, Театр на Васильевском
Лучший актерский ансамбль
Актерский состав спектакля «Зощенко…Зощенко…Зощенко…Зощенко…» режиссера Андрея Прикотенко, Театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Лучшая работа режиссера
Лев Стукалов — за постановку «Пушкин. Борис Годунов», «Наш театр»
Лучшая работа художника-сценографа
Эмиль Капелюш — за сценографию спектакля «Женщина-змея» режиссера Григория Дитятковского, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Александр Орлов — за сценографию спектакля «Нас обвенчает прилив» режиссера Семена Спивака, Молодежный театр на Фонтанке
Лучший спектакль на большой сцене
«Гекатомба. Блокадный дневник» режиссера Яны Туминой, театр «На Литейном»
Лучший спектакль на малой сцене
«Пушкин. Борис Годунов» режиссера Льва Стукалова, «Наш театр»
Специальный приз экспертного совета
Ольге Шаишмелашвили — за нестандартное решение пространства в спектакле «Русская матрица» в постановке Андрея Прикотенко, театр имени Ленсовета
В категории «Режиссерский дебют» Роману Кочержевскому — за постановку спектакля «Мертвые души», театр имени Ленсовета.
«"Золотой софит" — старейший театральный конкурс в нашем городе, дающий полную картину жизни петербургских театров год за годом. Мы не стоим на месте, каждый год приносит какие-то новые черточки. И год нынешний не был исключением, дав экспертам богатую пищу для выбора», — сказал во время оглашения номинантов председатель номинационного совета премии, народный артист России Николай Буров.
Рассказываем, кого номинировали на «Золотой софит» в 2019 году, а также публикуем список театральных деятелей, получивших статуэтки в сезоне-2018.
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