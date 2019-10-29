Детский театр танца Бориса Эйфмана начали строить вплотную к его же академии в 2016 году, а сегодня здание почти закончено. 16 ноября в рамках Культурного форума здесь пройдет первый гала-концерт. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и публикует фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов.
Фоторепортаж: закончено строительство Детского театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице
На сцене Детского театра танца планируется показывать балетные спектакли и концертные программы в исполнении воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и приглашенных трупп. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран – как профессиональных, так и любительских. В одном здании с новым театром находится общеобразовательная школа, в которой учатся дети из академии.
Авторы архитектурного проекта – «Студия 44» Никиты Явейна, строительством занималась компания ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Перед специалистами стояла сложная задача: вписать здание в плотную застройку исторического района детское учебное заведение, где по ГОСТУ должно быть много света. Архитекторы решили создать атриумное пространство – эта же идея была использована при создании Академии танца, которая открылась в 2013 году, над ее проектом также работала «Студия 44».
В сентябре 2019 года в новом учебный корпусе, появившемся после реконструкции ранее существовавшей школы, начались занятия. Теперь утром и днем по центральному многоуровневому пространству воспитанники ходят в общеобразовательную школу. Вечером оно будет служить холлом-фойе для зрителей.
Для посетителей театра создан отдельный вход со стороны Введенской улицы, здесь предусмотрены кассовая и буфетная зоны. При строительстве использовалось дерево, несколько видов травертина (тип горной породы), карельский мрамор. В зале есть ротонда, в ней, возможно, будут проходить выставки.
Зрительный зал вмещает 500 человек, он сделан в форме амфитеатра с тремя ярусами, из которых последний – технический. Задняя часть сценического пространства оборудована большим светодиодным экраном. Второй экран, меньшего размера, расположен в передней части сцены. Пол такой же, как и во всех передовых залах мира – на нем балетный немецкий линолеум «Арлекин». Недалеко от сцены – шесть современных гримерных в общей сложности на 70 человек.
Над концертным залом находится репетиционный с выходом на крышу с живописным видом – возможно, там получится проводить мероприятия.
Академия связана с театральным комплексом и общеобразовательной школой подземным переходом – так дети смогут, не выходя на улицу, перемещаться по зданиям.
В подвальной части – гардероб, туалетные комнаты для посетителей театра, бытовые, ремонтно-поделочные, складские помещения театра, а также помещения для бутафорского цеха, для монтажников сцены и осветителей.
Торжественное открытие Детского театра танца состоится 16 ноября. В гала-концерте примут участие три школы: Академия танца Бориса Эйфмана, Пекинская академия танца и Государственная балетная школа Берлина. Зрители увидят одноактный балет Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвящение выдающемуся хореографу XX века Джорджу Баланчину. Спектакль представят ученики школы Эйфмана. Также они исполнят Grand pas из балета «Пахита» и сцену из постановки «Дон Жуан, или Страсти по Мольеру». Учащиеся из Пекина покажут балет Rush («Бросок») британского хореографа Кристофера Уилдона. Два номера привезут в Петербург дети из Германии. Первый – All Long Dem Day («Безумный длинный день») Марко Гекке на композицию Sinnerman Нины Симон. Второй – дуэт на музыку Gotan Project из спектакля Tango Palace («Дворец танго») Грегора Зайфферта. Концерт пройдет в рамках программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. 19 и 20 ноября здесь состоится первое гастрольное событие для широкого зрителя — балет «Лебединое озеро» в исполнении воспитанников Пекинской академии танца.
Никита Явейн
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
«Строить пришлось в очень стесненных условиях, а в такой ситуации архитектура и компоновка объемов вынуждены реагировать на многие внешние импульсы и ограничения. При этом возникает очень рациональная архитектура, я бы даже сказал — изощренная в своей рациональности. Она берет меньше места, чем предоставляет внутреннего простора. Ее формы честно выражают внутреннее содержание.
Эпитет "многофункциональное" на все сто процентов применим к этому пространству. Школьный двор остался школьным двором, только стал крытым атриумом — главной рекреацией, куда выходят окна школьных коридоров и холлов. В дни спектаклей он превращается в фойе театра, впускает публику и становится маленькой городской площадью. В коридорах и холлах первых двух этажей разворачиваются театральные буфеты. Эта метаморфоза происходит легко, такой уж характер у этой рекреации-фойе — не помпезный, но открытый, живой и праздничный».
Фото: Михаил Вильчук
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