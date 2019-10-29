Фоторепортаж: закончено строительство Детского театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице

На сцене Детского театра танца планируется показывать балетные спектакли и концертные программы в исполнении воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и приглашенных трупп. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран – как профессиональных, так и любительских. В одном здании с новым театром находится общеобразовательная школа, в которой учатся дети из академии.

Авторы архитектурного проекта – «Студия 44» Никиты Явейна, строительством занималась компания ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Перед специалистами стояла сложная задача: вписать здание в плотную застройку исторического района детское учебное заведение, где по ГОСТУ должно быть много света. Архитекторы решили создать атриумное пространство – эта же идея была использована при создании Академии танца, которая открылась в 2013 году, над ее проектом также работала «Студия 44».