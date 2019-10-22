«Театр на Васильевском» переедет в Дворец культуры имени Горького на площади Стачек

О покупке нового помещения рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Аванс на покупку Дворца культуры имени Горького будет оплачен администрацией Ленинградской области с наступлением 2020 года, после чего «Театр на Васильевском» займет пространство. 31-летие театр отметит уже там.

Приобретение Дворца культуры имени Горького на площади Стачек стало возможным благодаря федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В апреле Дрозденко также сообщил, что на базе ДК, помимо «Театра на Васильевском», разместятся оркестры «Мателица» и «Таврический», а также будут проводиться различные областные мероприятия.

Государственный драматический Театр на Васильевском основан 1 сентября 1989 года как рок-театр-студия «Секрет» под руководством Владимира Словохотова. Позднее театр носил название Ленинградского экспериментального театра сатиры. В разные годы театр становился лауреатом премий «Триумф», «Золотая маска» и «Золотой софит». В настоящее время художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов, главным режиссером — Владимир Туманов.

Напомним, ранее Санкт-Петербургский Городской театр объявил о закрытии. Он был основан в 2016 году выпускниками актерской мастерской Черкасского при РГИСИ, однако сейчас вынужден прекратить деятельность. Главной причиной называется нехватка финансирования, без которого развитие театра невозможно. Также актриса театра и кино и художественный руководитель Театра имени Ленсовета в Петербурге Лариса Луппиан рассказала о том, что ждет театр в ближайшее время.