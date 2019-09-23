Театр «Суббота» запускает «перекрестные чтения», где петербургские драматурги прочитают пьесы друг друга. Первая встреча состоится уже 30 сентября — между Асей Волошиной и Юрием Клавдиевым.

Так, драматург Ася Волошина прочитает пьесу своего «коллеги по цеху» Юрия Клавдиева «Единственный берег». Работа создана в форме монологов человека, реки и животного, которые складываются в единый «одухотворенный космос». В свою очередь Юрий Клавдиев озвучит пьесу «Дания тюрьма».

Сюжет работы Волошиной расскажет о двух незнакомцах, которые встречаются в гостинице для свиданий с родными на территории тюрьмы. Три вечера, три разговора, в течение которых люди делятся друг с другом тем, чем могут поделиться только незнакомцы, которые больше никогда не увидятся.

«Это не выразительное актерское чтение. Драматург, автор выступает исполнителем текста другого автора, открывает его художественный мир. Личность предстает в отражении личности. Текст, увиденный сторонним взглядом, начинает звучать по-другому», — рассказывают организаторы проекта.

Встреча драматургов Аси Волошиной и Юрия Клавдиева состоится 30 сентября в 19:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.