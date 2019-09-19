21 сентября театры Петербурга приоткроют дверь в закулисья для всех горожан — в городе стартует проект «Открытие театрального сезона». Михайловский театр, «Балтийский дом», театр имени Ленсовета и другие площадки проведут экскурсии, творческие встречи, специальные показы, лекции и интерактивные детские программы.

Театр имени Комиссаржевской проведет традиционную встречу с художественным руководителем театра Виктором Новиковым и главным режиссером Леонидом Алимовым, которые расскажут о планах на предстоящий сезон и ответят на все интересующие вопросы, в театре имени Ленсовета заведующая музеем театра Вера Николаевна Матвеева проведет групповые экскурсии «Театр имени Ленсовета: вчера и сегодня», а в Молодежном театре на Фонтанке состоится встреча «Магия сцены», участники которой смогут увидеть в действии сценическое оборудование и пообщаться с руководителем театра Семеном Спиваком.

Петербург-Концерт подготовил интерактивную детскую программу «Театральные тайны» — расскажут о том, как и когда появился театр и даже соберут театральный прожектор (изобретенный самим Леонардо да Винчи!). Также в акции «Открытие театрального сезона» примут участие Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, театр «Приют комедианта», Театр комедии имени Акимова, Мюзик-Холл, театр-фестиваль «Балтийский дом», Театр эстрады Аркадия Райкина, театр «Мастерская», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие.

Участие во всех событиях бесплатное по предварительной регистрации. Полный список мероприятий можно посмотреть здесь.

«Это событие позволит еще раз напомнить петербуржцам и гостям культурной столицы о том, что театры и концертные организации нашего города уже открыли свои двери для зрителей, подготовили в новом сезоне яркие премьеры и творческие сюрпризы. Этот проект, зародившийся в Год театра, получит свое логичное продолжение, мы планируем сделать открытие театрального сезона петербургским праздником, которого будут ждать с нетерпением», — рассказал председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.