В России отменены все запланированные спектакли с участием актрисы Изабель Юппер. Не состоится и петербургская премьера постановки «Любовник», которая должна была пройти 10 сентября на сцене театра «Балтийский дом».

«К большому сожалению, по причинам, не зависящим от нас, спектакли Изабель Юппер, назначенные на 8 сентября в Московском Доме Музыки и на 10 сентября в театре «Балтийский Дом» в Санкт-Петербурге, отменяются. Изабель Юппер и продюсерское агентство «Les Visiteurs du Soi» выражают глубокое сожаление в связи с отменой спектаклей», — сообщили организаторы гастролей.

Моноспектакль Изабель Юппер «Любовник» по одноименному роману Маргерит Дюрас должен был пройти на французском языке с русскими субтитрами и рассказать зрителям историю любви дочери французских колонистов, живущих в Индокитае, и местного мужчины. В Петербурге был запланирован единственный показ — 10 сентября, а на сцене Доме музыки Юппер готовилась выступить 8 и 9 сентября.

Изабель Юппер — французская актриса театра, кино и телевидения. В 1971 году Юппер дебютировала в телефильме «Пруссак», после чего снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. В 1978 году актриса удостоилась премии BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Кружевница» — Юппер также является обладательницей двух премий «Сезар» с 16-ю номинациями. В 2016 году актриса получила «Золотой глобус» за роль Мишель Леблан в фильме «Она».

Автобиографический роман Маргерит Дюрас «Любовник» был впервые опубликован в 1984 году — в том же году прозаик, драматург, поэтесса и сценаристка получила за свою работу Гонкуровскую премию. В 1992 году роман был впервые экранизирован режиссером Жан-Жаком Анно.