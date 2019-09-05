Жолдак, Осипова и реквием по Някрошюсу: лучшие гастрольные спектакли в Петербурге

В третьей части большого гида по театральному сезону «Собака.ru» рассказывает о гастрольных и эксклюзивных постановках, которые можно увидеть в Петербурге только на фестивалях. Не пропустите!

Спектакль «Процесс»

«Росмерсхольм»

Спектакль «Мать»

«Барабаны в ночи»

«Гятэй-гятэй»

Театральная Олимпиада Сразу три спектакля откроют осенний блок Театральной Олимпиады. Как и в случае с летней программой, это исключительная возможность увидеть работы многих ключевых режиссеров настоящего времени. То есть смотреть необходимо примерно все. В пятичасовом «Процессе» (6 и 7 сентября, Александринский театр) хедлайнер современного польского театра Кристиан Люпа создает гнетущий кафкианский мир, опрокидывая события романа в день сегодняшний. Габриэла Карризо во второй части «семейной» трилогии «Мать» (6, 7, 8 сентября, Новая сцена Александринского театра) воспроизводит места, связанные с памятью об ушедшей матери, но главным хранилищем воспоминаний о прошлом, настоящем и будущем становится человеческое тело. И, наконец, «Утополис» Rimini Protokoll – главных европейских затейников site-specific театра. Премьера состоялась в июле на Манчестерском международном фестивале. Благодаря усилиям программного директора Олимпиады Алексея Платунова и его команды проект удалось привезти в Петербург, организовав четыре показа (7, 8, 14, 15 сентября). «Утополис» – грандиозный спектакль-променад, продолжительностью три с лишним часа и охватывающий 52 площадки. За это время 300 участникам, которых перед началом разделят на группы, придется найти общий язык друг с другом. Итогом стихийной консолидации должно стать создание модели идеального государства с образцово функционирующим механизмом. Дальше пойдет только по нарастающей: ибсеновский «Росмерсхольм» в версии Андрия Жолдака (13, 14 сентября, Новая сцена Александринского театра); трилогия Alarm, Amor, Encore, в основе которой тема конфликта как мифического источника творения и времени – от уже практически прописавшегося в Петербурге Теодоруса Терзопулоса (17, 19, 21 сентября, Новая сцена Александринского театра); «Рокко и его братья» (27, 28 сентября, Александринский театр) венгра Аттилы Виднянского – будут ли здесь оммажи Висконти и Достоевскому узнаем в конце сентября. Первый осенний месяц Олимпиады завершится «Парком крушений» (27, 28 сентября, Новая сцена Александринского театра) француза Филиппа Кена – историей о пассажирах, выживших в авиакатастрофе, но приземлившихся на необитаемом острове. Октябрь начнется с французского «Сайгона» (18, 19 октября, Новая сцена Александринского театра) Каролин Нгуен – истории о вынужденном бегстве, попытке вернуть прошлое и невозможности этого. Затем будут «Ангелли. Зов» (21, 22 октября, пространство «Пальма») Ярослава Фреты – импульсом для создания спектакля послужила поэзия Юлиуша Словацкого (1809-1849); «Макбет» (22, 23 октября, Новая сцена Александринского театра) Ратана Тияма – одной из ключевых фигур современного индийского театра и «Король Лир» (25, 26 октября, Александринский театр) Яна Кляты, поставленного в краковском Старом Театре. Хедлайнером второго осеннего олимпийского месяца считаем масштабный проект Хайнера Гёббельса «Все, что произошло и могло произойти» – перформанс-описание 120 лет европейской истории с участием 17 актеров и музыкантов и мультимедийная инсталляция (31 октября, 1 и 2 ноября, Музей стрит-арта). Финальный олимпийский месяц – ноябрь. В Петербурге будут ждать «Опасную жалость» – постановку британца Саймона Макберни (2, 3 ноября, Новая сцена Александринского театра) с немецкими актерами по роману «Нетерпение сердца» австрийца Стефана Цвейга; «Барабаны в ночи» (1, 2 ноября, Александринский театр) Кристофера Рюпинга – по ранней пьесе Бертольта Брехта, у нас ставшей известной благодаря спектаклю Юрия Бутусова в московском Пушкинском театре; «Карусель» (10, 11 ноября, Молодежный театр на Фонтанке) Андрея Щербана – по мотивам пьесы «Лилиом» Ференца Мольнара, написанной в 1909-м, и одноименного фильма Фрица Ланга, снятого в 1934-м; «Великий укротитель» (7, 8, 9 ноября) Дмитрия Папаиоанну – спектакль, где органично сочетаются элементы цирка, пластической драмы и перформанса; японские «Сирано де Бержерак» (сюжет в представлении не нуждается) и «Гятэй-гятэй» (современная перкуссия и буддистские песнопения Сёмё) – оба в постановке Тадаши Судзуки, тоже не менее родного петербуржцам, чем Терзопулос (16, 17, 19, 20 ноября, Александринский театр и его Новая сцена). До ноября

Фестиваль «Балтийский дом» Фестиваль «Балтийский дом» пройдет 29-й раз и впервые без режиссера Эймунтаса Някрошюса. Впервые его работу («Маленькие трагедии») привезли в 1994 году, последний раз («Цинк») – в 2018-м. Дань памяти выдающемуся литовскому режиссеру отдадут, посвятив отдельную часть программы с ожидаемо символичным названием – «Някрошюс. Продолжение…». В нее включены постановки самого мастера: «Инферно – Парадисо» (5 октября) и «Мастер Голода» (6 октября)– уже бывали в Петербурге, «Венчание» и «Сукины дети» (13 октября) – покажут впервые, и его учеников: «Братья Карамазовы» (16 октября) Сильвии Кривицкиене (4 октября) и «Предметы» Паулюса Маркявичюса (7 октября). Вне этого блока стоит обратить внимание на «Барокко» Сержа Нуайеля (26 сентября), «Радость» (28 сентября) итальянского театрального радикала Пиппо Дельбоно (последний раз приезжал в Петербург три фестиваля назад) и «Тартюфа» (8 октября) литовского фантазера Оскара Коршуноваса. Некоторые постановки, кстати, тоже считаются частью Театральной Олимпиады. С 23 сентября по 16 октября, театр «Балтийский дом»

«Иванов»

«Love Cycle: Love Chapter II»

«Love Cycle: OCD Love»

«Золотая маска» На фестиваль главной театральной премии страны из столичного Театра Наций приедет «Иванов» (30, 31 октября, БДТ) в постановке Тимофея Кулябина. Режиссер не заставил Евгения Миронова, Чулпан Хаматову, Игоря Гордина и Елизавету Боярскую, как в его знаменитой версии «Трех сестер» для новосибирского «Красного факела», общаться на жестовом языке, а актуализировал пьесу через перенесение ее обстоятельств 120-летней давности в настоящие место и время. В программе «Золотой маски» также дилогия от израильской компании L-E-V: «Love Cycle: OCD Love» (17 октября, Молодежный театр на Фонтанке) и его продолжение «Love Cycle: Love Chapter II» (18 октября, Молодежный театр на Фонтанке). Спектакли основаны на книге поэта Нила Хилброна, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством. Оно (OCD по-английски) и зашифровано в названии. Хореограф обеих постановок – Шарон Эяль.

Photo: Erich Goldmann, проект Signa ”Das halbe Leid” (”Half the Suffering”)

Фестиваль NET Формально Театральная Олимпиада в последний осенний месяц и завершится, однако ее продолжит программа фестиваля NET – Нового европейского театра. Первый раз за 21 год работы он сменит место прописки – с московской на петербургскую. Но не полностью, конечно же. Беспрецедентным событием этой части программы (и одним из самых значительных всей Олимпиады) станет иммерсивный проект датского коллектива SIGNA, который в Россию приедет вообще впервые. Показы будут идти с 27 ноября по 14 декабря. Отбор участников провели в июне. После чего в Музее стрит-арта начали подготовку. Спектакли SIGNA длятся от 6 до 250 часов. В нетеатральных пространствах выстраиваются целые миры и придумываются неожиданные формы инсталляций, предполагающие тотальное погружение в сконструированную реальность. Детали перформансов тщательно прорабатываются. Так что потенциальные зрители должны быть устойчивы психически и обладать высокой выносливостью. Никакого пассивного наблюдения: границы между исполнителями и публикой стираются. Тему олимпийско-нетовского перформанса пока не озвучили, но исходя из интереса создателей к насущным вопросам (последствия экономических и политических кризисов, гуманитарные катастрофы, насилие, проблемы экологии и т.п.), в российской действительности SIGNA и Артур Кёстлер найдут достаточно источников вдохновения. С 22 ноября по 14 декабря

«Аида на блюде»

«БТК-фест» «БТК-фест» пройдет уже в шестой раз. Правда, по независящим от организаторов причинам, его продолжительность пришлось сократить до одного уикенда. Впрочем, даже в таких условиях умудрились собрать работы не только отечественного производства, но и зарубежного. В этом году состоится увлекательная «Игра в классиков». Режиссеры на новый лад используют известнейшие сюжеты, определяемые как «классические» – категория, впрочем, зыбкая и трудноопределимая. Как и в прошлом году, на афише БТК-феста будет спектакль московского театра «Тень». Какой именно – организаторы пока держат в секрете. Итальянские оперные певцы из Il Dottor Bostik изобразят «Аиду на блюде». Бумажного Кафку то есть спектакль Paperwork привезет голландская команда Between Two Hands. Влюбивший в себя и зрителей, и критиков Матиа Сольце расскажет каково же это – «Быть Дон Кихотом». Алексей Лелявский ревизует пушкинские «Маленькие трагедии». Еще обещают постановку Ивана Пачина («Творческое объединение 9») и французский «Тысячелистник» от Compagnie Areski. Откроется программа премьерной «Чайкой» Ивана Латышева. Со 2 по 4 ноября, Большой театр кукол

Наталья Осипова, Sadlers Wells

Daphnis & Chloé" chor. J-Ch. Maillot ©AB

«Дягилев. P.S.» Спектакли, что в ноябре привезут в Петербург, как всегда, посвящены великому русскому импресарио – впрямую или косвенно. Прямых отсылок пять. Три постановки привезет Балет Монте-Карло. На афишу этого вечера явно встанет значок «18+» – благодаря «Дафнису и Хлое». В наше время история о том, как юноша слишком долго невинно вздыхал по прекрасной деве, показалась Жану-Кристофу Майо пресной – и он важными действующими лицами спектакля сделал старшую пару, которая преподает молодым уроки любви. Еще можно будет увидеть «Видение розы» в постановке Марко Геке и «Петрушку» Йохана Ингера. Покажут нам и новые версии «Свадебки» и «Весны священной». «Более отдаленные» посвящения Дягилеву обеспечат Наталья Осипова, Сабуро Тешигавара и Матс Эк с Аной Лагуной. Подробный гид читайте здесь. С 14 ноября по 1 декабря