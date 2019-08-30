От Михаила Боярского до Андрея Могучего: гид по главным спектаклям до конца сезона (весны 2020-го!)

Эмиль Золя в постановке Андрия Жолдака, «В этом милом старом доме» с участием Михаила Боярского (юбиляра!), завершение эффектной трилогии Андрея Могучего «Три толстяка», а также спектакль по пьесе 18-летнего Чехова от Александра Молочникова – редакция «Собака.ru» публикует вторую часть большого гида по театральному сезону.

ЗИМА 2019-2020

Дмитрий Волкострелов

«Голос» Когда: декабрь Где: «театр post» «театр post» начинает работу над циклом, в котором будут исследоваться аспекты театральности человеческого тела. Серия спектаклей-эссе (рабочие названия «Голос», «Взгляд», «Тело») будет работать на стыке науки и искусства: с одной стороны, заявленные объекты рассмотрят с академической точки зрения, с другой – это будет исторический и культурологический экскурс в практику использования голоса, взгляда и тела как средств театральной выразительности. Разбирая каждый из объектов по отдельности, «театр post» предполагает «пересобрать» выразительные средства человека. Первой работой станет спектакль «Голос» в постановке Дмитрия Волкострелова.

Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

«Рассказ барона М.» Когда: декабрь Где: Большой театр кукол Отсутствие у барона известной фамилии объяснить легко: таким человек может быть кто угодно. Актер Михаил Ложкин, который исполнит роль сочинителя и фантазера, в диалоге со зрителями, будет выяснять чем шутка отличается от вранья, а ложь от правды. Из вопросов и ответов и сложится общая история, которая могла бы и не случиться. Не заговори барон с первым встречным. В планах у БТК – продолжение второй трилогии по поэтам-музыкантам конца XX века (после «Летова»). Это будет работа над текстами Майка Науменко, работавшего, среди прочего, и здесь – в Большом театре кукол.

Михаил Боярский

«В этом милом старом доме» Когда: 24, 25, 26 декабря Где: Театр им. Ленсовета Пьеса классика советской драматургии Алексея Арбузова («Таня», «Иркутская история»), который когда-то с аншлагами шел на ленсоветовской сцене. И по всей стране. Постановка Олега Левакова, прежде всего, дань памяти мастеру – режиссеру Игорю Владимирову. Классический любовный треугольник – две женщины и один мужчина – решен Арбузовым в комедийном и даже водевильном стиле. В гостиничный номер заселяют незнакомых друг с другом женщин (типичная советская ситуация). Первая собирается выходить замуж, вторая – навестить когда-то оставленного мужа. Речь, разумеется, идет об одном и том же человеке, к встрече с которым обе так тщательно готовятся. Премьера состоится в день рождения Михаила Боярского – одного из самых известных «ленсоветовцев», который и играет в спектакле.

Кадр из фильма "Валентин и Валентина"

«Валентин и Валентина» Когда: декабрь Где: Театр им. Ленсовета Еще одна драматургическая классика – позднесоветского периода. «Валентина и Валентину» многие знают скорее по экранизации Георгия Натансона – с молодыми Николаем Стоцким и Мариной Зудиной, а также Татьяной Дорониной в роли гиперопекающей матери героини. Хотя в 1970-е театры любили ее ставить. Историю первой любви и вступления во взрослую жизнь режиссер Юрий Цуркану поставит на Малой сцене театра. На главные роли в спектакле распределены актеры-дебютанты, пришедшие в труппу в новом сезоне.



Лев Эренбург

«Король Лир» Когда: декабрь Где: Небольшой драматический театр Небольшой драматический театр под руководством Льва Эренбурга все двадцать лет своей жизни (в этом году как раз юбилей) был площадкой для экспериментов, где с привычных текстов стряхивали пыль и они получали свежее прочтение, где эмоции всегда были напряжены, а чувства – на грани. Так что появление на афише НДТ шекспировской трагедии логичное продолжение программы театра, заявленной два десятка лет назад. Безумного короля, добровольно лишившего себя королевства, исполнит Евгений Карпов. Его нерадивых дочерей – Ольга Альбанова (Регана), Татьяна Колганова (Гонерилья), Мария Семенова / Вера Тран (Корделия).

Проект «Разговоры» Когда: декабрь Где: разные площадки Проект «Квартира» прекратил свое существование в июне этого года. Но сама идея проекта осталась, ее немного переформатировали и назвали «Разговоры». Работа с артистами с расстройством аутистического спектра будет продолжаться на разных площадках при поддержке фонда «Альма Матер». Площадками для спектаклей послужат Театральный музей («Фабрика историй»), редакция Петербургского театрального журнала на Моховой («Исследование ужаса»), «Театр Поколений» («Истории Майкла Джексона»). Сейчас идет подготовка к новому грандиозному проекту по городскому сторителлингу. Его участниками станут люди, не имеющие опыта публичных выступлений – здесь они смогут озвучить важные для себя истории из жизни. Проект будет реализован при поддержке Датского института культуры в Петербурге.

Андрей Могучий

«Три толстяка» Когда: Декабрь Где: Основная сцена Большого драматического театра Театральный сериал Андрея Могучего по мотивам повести Юрия Олеши стремится к логическому завершению. Скорее всего, третью (заключительную) часть невероятно технически выверенного спектакля со сложнейшими цирковыми па и масштабными декорациями покажут в декабре. Пока доподлинно известно одно: это будет не менее эффектно и захватывающе, чем два предыдущих эпизода.

«Игрок» Когда: январь-2020 Где: Театр «ЦЕХъ» История человека, охваченного страстью к игре и сделавшего ее смыслом своего существования. В романе Достоевского зашифровано описание системы, используя которую, возможно сорвать немалый куш в казино. Впрочем, Виктора Бугакова финансово-материальная часть произведения вряд ли заинтересует. А вот состояние разной степени одержимости наверняка диагностирует у всех без исключения участников истории.

Кадр из фильма "Жестокий романс"

«Бесприданница» Когда: январь-2020 Где: Театр «Суббота» В театре «Суббота» не так давно случился разворот в сторону новой драмы и молодой режиссуры, но и хрестоматийные тексты продолжают активно осваиваться. Осовремениванием русской репертуарной классики нынче уже мало кого можно удивить. Тем не менее, «Ревизор» режиссера Сидельникова вызвал массу разговоров в театральных и околотеатральных кругах. Островского переносили в наше время уже не раз, и социально заостряли, и вводили актуальный контекст. Андрей Сидельников наверняка сумеет соскрести образовавшийся слой штампов с известного со школы текста и представить трагедию на берегу Волги так, чтобы театральные завсегдатаи слетались на показы отовсюду.

Кадр из фильма "Ромео и Джульетта"

«Ромео и Джульетта» Когда: январь-2020 Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева Для дебюта в ТЮЗе болгарин Александр Морфов выбрал ту самую бессмертную историю любви, о ролях в которой мечтают многие молодые артисты. С шекспировским материалом режиссер работал в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской – «Буря» до сих пор есть в его репертуаре. Зная склонность Морфова к эффектной (и вместе с тем минималистичной) сценографии и хулиганским остроумным приемам, от тюзовской версии тоже следует ожидать переосмысления хрестоматийного сюжета.

Денис Азаров

«Мандат» Когда: февраль-2020 Где: Театр на Литейном Лучшая пьеса Николая Эрдмана – шедевр советской сатиры про маленького человека, на которого внезапно сваливается большая власть – была написана в 1925-м и тогда же поставлена Всеволодом Мейерхольдом. Спустя год ее запретили. В 1956-м мейерхольдовский спектакль восстановили, после чего текст запретили повторно – до самой, как оказалось, перестройки. Четыре год назад Денис Азаров выпустил в Театре им. Ермоловой эрдмановского «Самоубийцу». «Мандат» станет его дебютной работой на петербургской сцене. И лучше выбор придумать сложно.

ВЕСНА-2020

Оскарас Коршуновас

«Дело» Когда: весна-2020 Где: театр-фестиваль «Балтийский дом» Литературный критик Дмитрий Святополк-Мирский в 1920-е так говорил о двух пьесах Сухово-Кобылина: ««Дело» и «Смерть Тарелкина» совершенно иные по тону. Это сатиры, рассчитанные, по словам самого автора, не на то, чтобы зритель рассмеялся, а на то, чтобы он содрогнулся». Контекст настоящего времени регулярно вынуждает ужасаться, цепенеть, вздрагивать, изумляться. Так что Сухово-Кобылин с историей про мытарства в чиновном аду даже спустя сто пятьдесят лет оказывается к месту и ко времени. А уж то, что постановка Оскараса Коршуноваса вберет в себя нынешние реалии – можно даже не сомневаться.

«Нана» Когда: весна-2020 Где: Новая сцена Александринского театра Закат Второй империи. Парижская кокотка Анна «Нана» Купо – звезда полусвета, сводит с ума воздыхателей и своим равнодушием доводит нескольких высокопоставленных содержателей до разорения, самоубийства и тюрьмы. Роман Эмиля Золя про распад блестящего с виду общества, идущий снизу, будет ставить режиссер Андрий Жолдак, чей темперамент и фантазия способны сделать интересным даже такое подробное и местами все-таки скучноватое произведение.

Кадр из фильма "Отелло"

«Отелло» Когда: конец сезона Где: Театр «Зазеркалье» История о человеке, способным управлять огромным островом, но не сумевшим справиться с внутренними демонами. Вердиевский репертуар будет опробован зазеркальцами впервые – благо, сегодняшние силы театра позволяют пойти на это искушение.

Павел Семченко

«Мрамор» Когда: весна-2020 Где: театр «Особняк» Только театральные старожилы, вероятно, уже и упомнят легендарный спектакль Григория Дитятковского с Сергеем Дрейденом и Николаем Лавровым в галерее «Борей». Эта постановка игралась нечасто и попасть на нее было непросто. Павел Семченко («АХЕ») обещает посмотреть на пьесу Иосифа Бродского взглядом театра художника. Музыку напишет «человек-контрабас» Владимир Волков. Роли узников, до конца жизни заключенных в одну камеру, исполнят актрисы Алиса Олейник и Анна Буданова.

Дмитрий Волкострелов

Проект Дмитрия Волкострелова Когда: март Где: театр «Приют комедианта» Шесть лет назад Дмитрий Волкострелов поставил в этом театре «Любовную историю» Хайнера Мюллера. Артисты спектакля большую часть действия либо молчали, либо повторяли одну и ту же фразу по несколько раз, чем доводили доверчивых и еще не видавших ничего подобного зрителей до белого каления. О спектакле стали слагать легенды. Например, на втором премьерном показе в финале занавес открывали и закрывали 188 раз. Какой материал выберет на этот раз режиссер Волкострелов – пока не известно. Но то, что спектакль будет из разряда «обязательно к просмотру», так это наверняка.

Кадр из сериала «Декалог»

«Декалог» (рабочее название) Когда: весна-2020 Где: Театр ЦЕХъ Десять эпизодов, вошедших в «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского, вовсе не были осовремененной иллюстрацией библейских заповедей. В каждой истории режиссер пытался показать то, что может произойти с каждым. Герои фильмов – люди, без сопротивления несущиеся в жизненном потоке, и лишь какая-то экстремальная ситуация вынуждает их посмотреть на свою жизнь со стороны. Все роли в спектакле Александры Мамкаевой будут исполнять два артиста - Ниёле Мейлуте и Михаил Николаев.

Александр Молочников

«Пьесы без названия» («Платонов») Где: Театр им. Ленсовета Когда: весна 2020 Проект пока лишь вероятный, но режиссер Александр Молочников должен приступит к репетициям «Пьесы без названия» (она же «Платонов» и «Безотцовщина») в театре им.Ленсовета. И если вы подумали об авторе «Котлована», то зря. Это первая пьеса, написанная Чеховым – в нежном возрасте 18 лет. И это ее в 1970-х Никита Михалков экранизировал под названием «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Роман Кочержевский

«Шесть персонажей в поисках театра» Где: Театр им.Ленсовета Когда: весна 2020 Проект также пока находится лишь на стадии обсуждения. Ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский поставит пьесу Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках театра». Актерский состав обещают почти такой же, как и в его же «Мертвых душах» – Лаура Пицхелаури, Александр Новиков, Сергей Перегудов и Анна Ковальчук.