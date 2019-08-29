От Басилашвили до Ауг: на какие спектакли осени 2019-го нужно заранее покупать билеты?

Осенью в Петербурге стартует (невероятно насыщенный!) театральный сезон. Редакция «Собака.ru» публикует первую часть большого гида по главным спектаклям года. В этом выпуске – бенефис Олега Басилашвили «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха, постановка Юлии Ауг «Перемирие» о ситуации на Донбассе и дебют Александра Цыпкина в роли драматурга с адаптацией «Трех товарищей».

СЕНТЯБРЬ

«Красная Шапочка» Когда: 1, 8 сентября Где: Театр-фестиваль Балтийский Дом Александра Мамкаева – выпускница мастерской Анатолия Праудина. Лишь один этот факт говорит о том, что не следует ждать рутинный рассказ о приключениях маленькой девочки, отправленной доброй мамой через густой лес к бабушке. Разумеется, все закончится так, как того требует первоисточник и надеются родители школьников. Но до финала маленькие зрители пройдут вместе с героиней через загадочный лес и переживут массу опасных и захватывающих приключений.

«Дети у власти» Когда: 3, 4 сентября Где: Новая сцена Александринского театра В прошлом сезоне Николай Рощин и Андрей Калинин работали порознь. Первый придумывал новую версию «Сирано де Бержерака», второй ставил пьесу Резо Габриадзе «Какая грусть!? Конец аллеи»!». В новом сезоне режиссеры объединили усилия, чтобы выпустить в начале сентября спектакль по самой востребованной во французском театре сюрреалистической пьесе – «Виктор, или Дети у власти» Роже Витрака. Появлению этого текста предшествовала драматическая история отношений Витрака с сюрреализмом. Поэт и драматург в первых рядах примкнул к сюрреалистам, но первым же и был оттуда исключен. Водил дружбу с Антоненом Арто и Робером Ароном – вместе они придумали «Театр Альфреда Жарри». Премьера «Детей у власти» (режиссировал, разумеется, Арто), закончилась громким скандалом и общественным порицанием. Что немудрено – выдержать свое настоящее отражение в зеркале способен не каждый.

Александр Новиков





«Пиковая дама. Игра» Когда: 3, 4, 14 сентября Где: Театр им. Ленсовета Поставленная в прошлом сезоне «Медея» навела шороху в театральных кругах. В «Пиковой даме» Евгения Сафонова снова выступает как режиссер и сценограф. На сайте театра жанр спектакля определяют как «сюрреалистический триллер». И, надо сказать, пушкинский текст к такой интерпретации вполне располагает. Визуально спектакль отсылает к работам Линча, Рефна, Обаяси, Лалу и других киновизионеров и сюрреалистов. Галлюцинаторное зрелище, расцвеченное яркими красками и неоновыми огнями, наполненное звуковыми и визуальными эффектами рождает фантасмагорический мир жизни, смерти и кошмара. А оригинальный текст повести звучит в соответствии с ритмами сегодняшнего дня.

«Сказка о потерянном времени» Когда: 6 сентября Где: ТЮЗ им. А. А. Брянцева Со сказкой, сочиненной драматургом Евгением Шварцем, знакомы несколько поколений советских детей. История о юном прокрастинаторе Пете служила весомым родительским аргументом в борьбе за рациональное времяпрепровождение. Режиссер Ирина Кондрашова перенесла действие в наши дни, чтобы происходящее стало максимально узнаваемым. А уж как в эпоху социальных сетей, Интернета и гаджетов утекает время, каждый знает не понаслышке. За тексты зонгов отвечает драматург Михаил Бартенев, за музыку – композитор Василий Тонковидов. Сценографию и костюмы придумывают молодые художники Надежда Осипова и Елизавета Пискунова.

«872 дня. Голоса блокадного города» Когда: 7, 8 сентября Где: театр «Суббота» В одном спектакле режиссер Татьяна Воронина свела воедино «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, тексты и дневники Лидии Гинзбург, Дмитрия Лихачева, Ирены Дубицкой, Геннадия Гора, Павла Зальцмана, Татьяны Великотной, Веры Берхман и совсем новые документальные свидетельства о блокаде. Хор голосов будет говорить о бесконечных страданиях и боли людей, запертыми в этом городе и оставленными на медленную смерть. Но никто их не захочет услышать. Позже о содеянном будут стараться не вспоминать. А потом те, кто выжил, уже сами не желали говорить.

Николай Мартон

Александр Вертинский

«Вертинский. Русский Пьеро» Когда: 15 сентября Где: Царское фойе Александринского театра 10 сентября один из корифеев (и это не будет преувеличением) Александринского театра Николай Мартон отметит свое 85-летие. А уже 15 сентября его можно будет увидеть в моноспектакле по музыкальным новеллам и «песенкам» актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. Давнюю актерскую мечту разгадать загадку «русского Пьеро», узнать как его тексты будут звучать сегодня и будут ли отзываться у современной публики помог осуществить молодой режиссер Антон Оконешников.

Олег Басилашвили

«Палачи» Когда: 18 сентября Где: Основная сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова Пьеса Мартина Макдонаха выбрана специально к юбилею Олега Басилашвили. В этом году народный артист СССР отмечает 60 лет службы в одном из главных российских театров. Ставит «Палачей» Николай Пинигин, возвращающийся на эту сцену после долгого перерыва. Это два дня (с разницей в два года) из жизни тех, кто приводил в исполнение смертные приговоры. В 1965 году в Соединенном Королевстве приняли закон, на пять лет приостанавливающий применение смертной казни за убийство. Бывший палач Гарри Уэйд переквалифицируется во владельца паба на городской окраине и репортера местной газетенки. Среди завсегдатаев его заведения - Альберт Пьерпойнт, в рабочей биографии которого количество исполненных приговоров превышает уэйдовские, и Питер Алоизиус Муни – молодой человек, оппонирующий своим визави в вопросах морали и этики. В роли Уэйда – Олег Басилашвили, в роли Пьерпойнта – Геннадий Богачев, в роли Муни – Руслан Барабанов.

«Укрощение строптивой» Когда: 20 сентября Где: Театр-фестиваль Балтийский Дом Пару лет назад якутский (это важно!) режиссер Сергей Потапов удивил бывалых петербургских зрителей космополитичной версией повести «Тарас Бульба». Получится ли это у него вновь? Почти наверняка. Тем более, что с шекспировским текстом возможно обращаться еще свободнее, чем с гоголевским. Аттестовать балтдомовскую премьеру можно как «рассказ о настоящей любви, для которой нет ничего невозможного» и где реальность легко смешивается со сказкой. В главных ролях молодые звезды «Балтийского дома» – Егор Лесников и Елена Карпова.

«Topgirls» Когда: 23, 24 сентября Где: Социально-художественный театр (спектакль пройдет в театре «ЦЕХЪ») «Topgirls» Кэрил Черчилль написала 37 лет назад. Примерно настолько мы отстаем от остального мира в вопросах феминизма и им подобных. Тем не менее, текущая повестка дня диктует темы. Директор кадрового агентства Марлин ради карьеры пожертвовала тихими семейными радостями. В итоге работа становится средоточием всей жизни. Будет ли итогом бесконечной гонки за успехом счастье или очередной провал, на что придется пойти ради достижения новой цели? Режиссер Галина Жданова вместе с актрисами Социально-художественного театра намерены найти ответы на эти вопросы.

«Тот самый М.» Когда: 25 сентября Где: Театр на Литейном Фильм Марка Захарова по сценарию Григория Горина почти сразу растаскали на цитаты. «Тот самый Мюнхгаузен» имел лишь отдаленное отношение к сочинениям Рудольфа Эриха Распе и давно стал самостоятельным произведением. У молодого режиссера Александра Серенко барон по-прежнему верит в необходимость чуда и его жизнеспособность, сохраняет непосредственность и способность играть. Тот самый М. живет в мире чистой поэзии и фантазий, где возможно если не все, то очень многое.

Социальный проект «Круговорот добра в природе» Когда: 28, 29 сентября Где: Социально-художественный театр (спектакль пройдёт в театре «ЦЕХЪ») В пьесе Виктора Ольшанского главная героиня Паша Большая перебирается к сыну в город, но не сходится характерами с невесткой и покидает их дом. Живет она теперь в овощной будке, а компанию ей составляют откормленные и пригретые окрестные коты. На основе этой драмы и при участии воспитанников детского приюта «Жизнь», подростков из неблагополучных семей, самоотверженные артисты СХТ собираются сначала творчески исследовать тему утраты и обретения дома. А затем на основе полученного материала поставить спектакль с профессиональными и непрофессиональными актерами.

«ÕS/Ось» Когда: 28, 29, 30 сентября Где: театр «Особняк» Совместный проект театра «Особняк» и театра SNG Novo Gorica (Словения). В основе постановки – тексты Милорада Павича «Вывернутая рукавица» и «Смерть святого Савы». Жанр определяется как метафизический солипсизм. В философском словаре мудреный термин расшифровывается как разновидность субъективного идеализма, полагающего что никакой реальности не существует и в помине, за исключением собственных состояний. По мнению Павича, история способна развиваться в любую сторону, в ней могут твориться любые события, а мир может меняться как угодно. За изменениями зрители будут следить, смотреть и слушать вместе с двумя актрисами, занятыми в спектакле.

«Тод и Фрог» Когда: сентябрь Где: Karlsson Haus Арнольд Лобел с детства сочинял сказочные истории. И рисовал. Про зверюшек, которые дружат, ссорятся, мирятся, хулиганят. В общем, ведут себя так, как и должны дети. Самые знаменитые герои, придуманные Лобелом, Тод и Фрог – полные противоположности друг друга. Или как говорил о них сам писатель: «Квак и Жаб – мои двойники, две стороны моего характера». Белорусский режиссер Наталья Слащева поставила в Karlsson Haus «Большое рождество для маленького Николя» и «Маленького Николя», и спустя два года возвращается с историями про лесных обитателей.

«Вафельное сердце» Когда: сентябрь Где: театр «Кукольный формат» Анна Викторова, главный генератор и создатель спектаклей театра «Кукольный формат», ставит суперпопулярную детскую книжку – «Вафельное сердце» Марии Парр, которую критики дружно называют Астрид Линдгрен XXI века. История мальчика Трилле, живущего в бухте Щепки-Матильды, и его подружки Лены вмещает столько событий и приключений, что впечатлений хватит надолго. Безмятежную жизнь однажды нарушают драматические обстоятельства. Однако даже в таком юном возрасте дружба оказывается превыше всего.

ОКТЯБРЬ

Евгений Шумейко в роли Виктора Зилова



«Сирано де Бержерак» Когда: 5 октября Где: Театр «Мастерская» За последний год это уже вторая постановка пьесы неоромантика Ростана на петербургской сцене. Предыдущая вышла осенью 2018-го в Александринском театре. В «Мастерской» Александр Баргман готовит роскошный костюмный спектакль. Роль мятежного поэта, дуэлянта и остроумца досталась Евгению Шумейко, не так давно сыгравшему советского Гамлета – Виктора Зилова из «Утиной охоты». Трепетную Роксану сыграла Анне Арефьевой. В спектакле будет занята едва ли не вся труппа.

Режиссер Роман Габриа

«В рыбачьей лодке» Когда: 19 октября Где: Театр «Мастерская» Режиссер Роман Габриа сам написал пьесу и сам же ее и ставит. Спектакль вырос из эскиза, показанного на Втором фестивале «Школа. Студия. Мастерская». Содержание спектакля способно вызвать если не скандал, то недовольство религиозных пуристов уж точно. Габриа в поэтической форме рассказывает историю первого явления Христа, о людях его окружавших и о том, как рождались мифы о нем.

«Пиноккио» Когда: 19, 20 октября Где: Большой театр кукол История ожившей деревянной куклы по имени Пиноккио когда-нибудь должна была оказаться в поле зрения главного режиссера БТК Руслана Кудашова. В спектакле задействуют почти всю труппу театра и шесть десятков кукол. Самые утонченные из них – марионетки – будут высотой от десяти сантиметров до двух метров и управлять ими будут по несколько артистов.

«Странная миссис Сэвидж» Когда: октябрь Где: Театр на Литейном Первой исполнительницей роли миссис Сэвидж на отечественной сцене была Фаина Раневская. Затем эта роль перешла к Любови Орловой, а после – к Вере Марецкой. В Театре на Литейном богатую вдову Этель Сэвидж, которую приемные дети отправляют в психбольницу, чтобы присвоить мачехины деньги, сыграет Татьяна Ткач. И уж она точно не уступает своим предшественницам ни мерой таланта, ни темпераментом.

«Девочка со спичками» Когда: октябрь Где: Karlsson Haus Финский режиссер Элина Пюткинен уже ставила эту сказку Андерсена. Нежная и трагическая история о маленькой девочке, сражающейся с судьбой, была рассказана без слов. Выживать в мрачном взрослом мире ей помогают фантазия, настойчивость и коробка спичек, подаренные бабушкой. В той постановке использовался настоящий огонь, живая музыка и куклы, управляемые четырьмя актерами. Наша действительность вполне может внести коррективы в андерсеновский рассказ.

«Время Ч» Когда: октябрь Где: ТЮЗ им. А. А. Брянцева «Время Ч» основано на рассказах, как нетрудно догадаться, нашего всего конца XIX века – Антона Павловича Чехова. Режиссер Владимир Богатырев («Летучкина любовь») опираясь на чеховские тексты, размышляет о том как же так получается, что дети, вырастая, далеко не всегда становятся теми, кем ожидались, и о степени влияния взрослых на этот процесс.

«Случайность» Когда: октябрь-ноябрь Где: «театр post» Независимый «театр post» постоянно умудряется находить новые источники для своих спектаклей. В прошлом году это были тексты древних берестяных грамот. В этом сезоне первая премьера – об эффекте параллелизма в эволюции. Поделенные на две группы зрители окажутся в разных пространствах, где пройдет одно и то же действие. Созданная в игровой форме модель разных территорий позволит исследовать феномен параллелизма, и одновременно зрители смогут понять что-то и про себя. Для работы над спектаклем в качестве консультантов планируется привлечь серьезные научные силы – доктора биологических наук Александра Маркова и кандидата биологических наук Станислава Дробышевского.

НОЯБРЬ

«Чайка» Когда: 2 ноября Где: Большой театр кукол Что общего у Антона Чехова и Ларса фон Триера? До сих пор не было ничего. Режиссер Иван Латышев вместе со студентами четвертого курса Руслана Кудашова готовятся показать «Чайку», в которой соединят фантомные воспоминания и фонтриеровские мотивы, комедию и драму, а «играть» будут куклы, объекты и предметы. Постановка станет спектаклем открытия пятого БТК-феста, который пройдет со 2 по 5 ноября этого года.

Ксения Морозова

«Жирная свинья» Когда: 16 ноября Где: Театр «Мастерская» Актер Максим Блинов для режиссерского дебюта выбрал пьесу американского драматурга и сценариста Нила ЛаБута с несомненно запоминающимся названием. Симпатичный офисный клерк знакомится в кафе с библиотекаршей. Она интересная, веселая, независимая и очень-очень толстая. Что совершенно не мешает молодому человеку влюбиться до беспамятства: прежде девушки столь близкой по духу и мировоззрению не доводилось встретить, и он совершенно счастлив. Однако старательно скрывает ее от друзей и знакомых: они вряд ли одобрят его выбор. В итоге общественное мнение оказывается сильнее любви. В главных ролях – Ксения Морозова и Андрей Аладьин.

«Три товарища» Когда: 30 ноября Где: театр «Приют комедианта» Юрий Смекалов снова выступает одновременно в двух ролях – режиссера и хореографа, и снова с дерзкой идеей – на этот раз перевести на пластический язык знаменитый роман Ремарка. Время действия – наши дни. Место действия – современная Россия. Герои – артисты балета с реальными историями из жизни. Автор бестселлеров и идеолог «БеспринЦыпных чтений» Александр Цыпкин дебютирует в этом спектакле как драматург.

Праздник в честь 15-летия "Упсала-Цирка"

«Перья» Когда: 30 ноября (предварительная дата) Где: Упсала-цирк Последние несколько лет тема памяти становится все острее и актуальнее. Создаются порталы, где собирают дневники людей, фиксировавших повседневность на протяжении своей жизни. Проводятся конференции и лаборатории на тему истории и памяти. И споры вокруг становятся все ожесточеннее. Спектакль «Перья», который ставит Лариса Афанасьева, о том, что память никогда не принадлежит кому-то одному. Она всегда связана с местом, где человек родился и живет, и с тем, что здесь некогда происходило и происходит сейчас. Соавторами постановки станут молодые драматурги, художники, музыканты и цирковые артисты, родившиеся и росшие в 1990-е.

«Перемирие» Когда: ноябрь Где: Театр на Литейном Режиссер и актриса Юлия Ауг впервые будет ставить в Театре на Литейном. Выбор выглядит немного провокативным – пьеса донецкого драматурга Алексея Куралеха о событиях на Донбассе. История о том, как измученные, уставшие от нескончаемого противостояния стороны все-таки находят возможным прийти к обоюдному согласию обладает явными признаками притчи.

«Домашние монстры» Когда: ноябрь Где: Karlsson Haus Дом в книге «Мой дом» Дельфины Дюран, по мотивам которого режиссер Светлана Бень выпустит спектакль, с виду совершенно обычный и даже немножко заурядный. Но когда главные обитатели (действительно ли главные?!) его покидают, можно узнать о совершенно другой, скрытой жизни. Здесь масса всяких штучек и штуковин. Здесь есть «особое место, куда сложили все, что не знали, куда деть»: идеи, которые еще не родились, пустоту, антиматерию и то, что, возможно, уже есть, но в чьем существовании никто не уверен. А уж имена героев точно запомнятся надолго - Ужасный Джонни, Лиса-колбаса, Бориска-сосиска, Двой-няшки, Мегастрахолюдина и Максиуродина.

Спектакль "Цацик идет в школу"

«Цацики и семья» Когда: ноябрь Где: театр «Суббота» Сиквел одного из главных зрительских хитов «Субботы», обласканного критиками и получившего кучу наград и номинаций. Цикл историй шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем о мальчике с удивительным именем Цацики обожают дети и родители во всем мире. В первом спектакле герой шел в первый класс, переживал первые сложности взрослой жизни, но справиться с невзгодами ему помогала неунывающая Мамаша. В новой постановке Юлии Каландаршвили увидим тех же актеров – Софью Андрееву и Станислава Демина-Левиймана, и узнаем как сложатся отношения Цацики с папой – Ловцом Каракатиц и многочисленными греческими родственниками. Эта история имеет все шансы стать театральной франшизой. У Нильсон-Брэнстрем на этот случай есть еще целых три книги.

«Леха» Когда: ноябрь Где: театр «Суббота» Для открытия новой экспериментальной сцены «Субботы» во флигеле режиссер Андрей Сидельников выбрал монопьесу Юлии Поспеловой. Героиня подробно рассказывает о жизни своего деда Саши. История построена таким образом, что не сразу становится понятно что это за Леха такой, кем он приходится деду и каково это – быть «неумирающей душе в умирающем теле».

«Алиса в Зазеркалье» Когда: Конец ноября Где: театр «Зазеркалье» Композитор Ефрем Подгайц сочинил оперу в двух действиях, а музыкальный театр, расположившийся на улице Рубинштейна, решил ее поставить. Так они и встретились – Алиса и театр «Зазеркалье». Не имеет никакого значения сколько тебе лет, важно, чтобы любая нелепица воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Ефрем Подгайц создает удивительный мир, где нелогичное наконец оказывается логичным, а выдумка – закономерной.