Режиссер Анна Матисон покажет в Мариинском театре оперу «Пеллеас и Мелизанда» на музыку Клода Дебюсси

Режиссер Анна Матисон ставит в Мариинском театре оперу «Пеллеас и Мелизанда» — это вторая работа постановщика в Петербурге. Под руководством дирижера Валерия Гергиева прозвучат пять действий на французском языке и музыку композитора Клода Дебюсси.

Показ пьесы Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» впервые состоялся 17 мая 1893 года — в парижском театра Буфф. Тогда в зале среди зрителей был и 30-летний Клод Дебюсси, который давно искал сюжет для возможной оперы. Премьера оперы в постановке Пьера Булеза и Оливье Мессиана на музыку композитора состоялась 30 апреля 1902 года.

Премьера постановки режиссера Анны Матисон в хореографии Сергея Землянского состоится 28 октября на сцене Концертного зала Мариинского театра. Музыкальным руководителем и дирижером выступит худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Напомним, в Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» — с примой-балериной Мариинского театра и лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дианой Вишневой в главной роли. На второй сцене Мариинского театра покажут балетное действие в постановке нидерландского хореографа Эдварда Клуга о том, что виделось героине сказки в течение 100 лет заколдованного сна. Возле концертного зала Мариинского театра также планируют установить памятник Петру Чайковскому, появление которого уже согласовано с художественным руководителем театра Валерием Гергиевым.