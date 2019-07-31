Минкульт отказался от идеи объединения Александринского и Волковского театров

Министерство культуры России отказалось от идеи объединения Александринского театра в Петербурге и ярославского Театра драмы имени Волкова. Сейчас вопрос окончательно снят с повестки, а «делать что-либо насильно» министерство «совершенно не собирается».

«Этот вопрос на данный момент нами снят с повестки. Мы совершенно не собираемся что-либо делать насильно и вести кого-то в светлое будущее, пока он сам этого не захочет. Министерство этот вопрос с повестки сняло», — заявил министр культуры России Владимир Мединский.

27 марта министр культуры Владимир Мединский объявил об объединении театров. Это должно было быть не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, а исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России. ««Каждый из них по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром», — отметил министр.

30 марта труппы Александринского и Волковского театров написали открытое письмо в поддержку объединения. Письмо адресовано, в частности, и премьер-министру Дмитрию Медведеву, который за день до этого, 29 марта, приостановил приказ министра культуры об объединении театральных площадок. По мнению Медведева, для создания объединенного театра необходимо было провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.

12 апреля художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин объявил об уходе из секретариата Союза театральных деятелей из-за неготовности организации к объединению Александринки и Волковского театра. «Мне кажется критичным, когда профессиональный союз не учитывает мнение своих членов, не доверяя по существу самому себе, перекладывает ответственность в решении вопроса на «широкие слои населения и общественные обсуждения», — говорилось в открытом письме, адресованном Дмитрию Медведеву.