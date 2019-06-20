«Мобильный художественный театр» станет экспериментом — создатели рассчитывают, что подобный метод онлайн-показов спектаклей позволит в короткие сроки организовать аналогичные постановки в самых разных городах России. Местом действия каждого спектакля станет город — для того, чтобы посмотреть постановку, нужны только наушники и смартфон, «а голоса актеров подскажут, куда идти». Так, можно пройтись по Москве Булгакова, а можно и просто послушать постановку.

«Я надеюсь, увеличивая число спектаклей, мы нарастим аудиторию в довольно короткий срок. Да, конечно, она не достигнет 30 миллионов, которые смотрели сериал про 1968 год, но это другой эксперимент, совсем другой жанр. Может быть, куда более непривычный, поскольку это не видеоконтент, но, с другой стороны, мне кажется, что тут важна и глубина проникновения. Потому что заставить аудиторию долго смотреть видеоконтент — это одна задача, а привлечь ее к какому‑то активному действию, к гулянию — совсем другая задача, и ее тоже интересно попробовать решить», — рассказал Зыгарь в интервью «Афише».

Сейчас доступно два спектакля — «Мастер и Маргарита», история романа которого адаптирована под современную Москву, и «1000 шагов» с Кириллом Серебренниковым — путешествие по Остоженке и Пречистенке. В июне также состоится премьера постановки «Свинарка и пастух» с Чулпан Хаматовой и Ян Гэ, а также театрального действия «Рок-Тверская» с Борисом Гребенщиковым, Ильей Лагутенко, Юрием Шевчуком и Михаилом Козыревым.

Приложение доступно для iOS и Android.

Напомним, студия Future History Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна запускает новый проект 1939live. В формате онлайн-проекта и документального сериала 1939live расскажет о периоде перед началом Второй Мировой войны, а также первом месяце после — глазами польских, немецких, английских, французских и русских героев.