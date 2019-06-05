12 июня на Новой сцене Александринского театра состоятся премьерные показы балетов проекта студии примы-балерины Мариинского театра и лауреата премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Дианы Вишневой Context Project. Наряду с солистами Мариинского театра, участниками действий станут люди самых разных профессий — ученики студии Context Pro.

Проект Context Project объединил современных петербургских хореографов, композиторов, артистов и музыкантов для поиска принципиально новых выразительных форм. Так, солист Мариинского театра Максим Петров представит неоклассический балет «Русские тупики» на музыку Настасьи Хрущевой. Эрнест Нургали покажет балетную постановку «Контакт» на музыку Глеба Колядина — в стиле contemporary dance. Елена Русина презентует театральную постановку «Искусство любви», созданную в танцевальном направлении Tanztheatr на музыку Дмитрия Максимачева. А спектакль Алексея Кононова «Красота» поставлен на группу участниц специального направления Студии Context Pro — танцклассов для аудитории зрелого возраста «50ПЛЮС».

В этом сезоне танцевальные регулярные балетные классы трансформировались в лабораторию — каждый ученик мог стать частью творческого процесса. Премьера балетов проекта Context Project 12 июля на Новой сцене Александринского театра является естественным продолжением деятельности студии Context Pro.

Напомним, в Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» с Дианой Вишневой в главной роли. На второй сцене Мариинского театра покажут балетное действие в постановке нидерландского хореографа Эдварда Клуга о том, что виделось героине сказки в течение 100 лет заколдованного сна. Ранее Вишнева рассказала об участии в съемках фильма «Полевой цветок». Режиссер-постановщик летны — Каролин Карлсон, американская танцовщика и хореограф, которая работает преимущественно во Франции. Она поставила более 70-ти спектаклей — ее работы отличает использование танцевальной импровизации, обращение к традициям Востока, интерес к джазовой и к новейшей музыке.