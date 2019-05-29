Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным.

В качестве новоявленного художественного руководителя Театра на Малой Бронной, Богомолов обещал актерам полностью опираться на мнение коллектива, а также сделать все возможное, чтобы в театр вернулось максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики.

«Никто в театре не должен опасаться никаких революций и никаких радикальных событий. Я давно уже не человек революций, а только эволюций. Эксперимент не должен становиться тотальным и господствующим на площадке такого многоопытного, сложного, с великой историей театра», — рассказал «Интерфаксу» Богомолов.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кировский отметил, что текущий сезон будет последним для Сергея Голомазова. «Мы решили предложить эту должность Богомолову», — сказал он. Кировский также добавил, что по завершении деятельности на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной Голомазов возглавит труппу театра в Риге.

Напомним, месяц назад на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоялась премьера новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой Богомолова за сезон — ранее он уже показал спектакль «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова и «Преступление и наказание» в театре «Приют комедианта».