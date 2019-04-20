Александринский театр и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере театрального искусства

Александринский театр и один из ведущих вузов страны МГИМО договорились о сотрудничестве в сфере театрального искусства — соответствующее соглашение было подписано 19 апреля ректором института Анатолием Торкуновым и худруком театра Валерием Фокиным. Новая программа будет включать в себя проведение спектаклей, выставок и мастер-классов.

Российский государственный академический театр драмы им. Пушкина и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно дали старт новой программе сотрудничества, которая включает в себя проведение спектаклей, фестивалей, выставок и мастер-классов по театральному искусству и истории театра. Первым событием, прошедшим в этот же день, стала лекция профессора Российского государственного института сценических искусств и заместителя худрука Александринского театра Александра Чепурова «Русский театр. История».

Подписание соглашения между петербургским театром и московским вузом является закономерным — при МГИМО уже более 20 лет работает театр-студия. «В театр-студии работает несколько полноценных актерских составов. Ежегодно молодые актеры-студенты и выпускники дают около 10 спектаклей, выезжают на гастроли по России и за рубеж. В университете также действуют английский и испанский театры, ставящие постановки на языке оригинала пьесы», — отмечают в МГИМО.

В рамках соглашения в мае москвичи смогут увидеть «Томми» в постановке режиссера Александринского театра Антона Оконешникова, который ранее был представлен на фестивале «Золотая маска».

Напомним, ранее художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин объявил об уходе из секретариата Союза театральных деятелей из-за неготовности организации к объединению Александринки и Волковского театра. А 16 апреля стало известно, что «Оптимистическая трагедия» Александринского театра стала лучшим спектаклем на «Золотой маске».