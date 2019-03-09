Мариинский театр начал оглашать программу фестиваля «Звезды белых ночей» — при участии Вишневой, Абдразакова и Доминго
С 22 мая по 21 июля в Петербурге пройдет XXVII музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Он задействует все площадки Мариинского театра, на которых покажут оперные и балетные выступления.
Художественным руководителем XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» выступит Валерий Гергиев. В этом году программа фестиваля будет анонсироваться еженедельно — по несколько событий. Сейчас известно о шести оперных и девяти балетных спектаклей.
Так, 21 июня на второй сцене Мариинского театра покажут балет по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» — при участии прима-балерины Мариинского театра и победителя премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Дианы Вишневой. 25 июня дадут оперу «Симон Бокканегра», действующую партию в которой исполнит певец, дирижер и главный руководитель оперы Лос-Анджелеса Пласидо Доминго. Дирижером постановки выступит худрук фестиваля Валерий Гергиев. 31 мая на главной сцене Мариинского дадут оперу в четырех действиях «Макбет» — партии в ней исполнят Татьяна Сержан, Эльчина Азизова и Ильдар Абдразаков. Дирижер — Валерий Гергиев.
Увидеть полный список постановок, которые покажут в рамках XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» на сценах Мариинского и Мариинского-2, а также приобрести билеты можно на сайте фестиваля — еженедельно программа спектаклей будет обновляться.
Напомним, в 2018 году на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» выступили такие звезды оперы, как Анна Нетребко, Юзеф Эйвазов, Хайди Милтон, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова, Елена Стихина и Ольга Бородина. Всего в главном театре города показали около 200 спектаклей. Более подробно читайте также: Что смотреть на фестивале «Звезды белых ночей»-2018?
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