Мариинский театр начал оглашать программу фестиваля «Звезды белых ночей» — при участии Вишневой, Абдразакова и Доминго

С 22 мая по 21 июля в Петербурге пройдет XXVII музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Он задействует все площадки Мариинского театра, на которых покажут оперные и балетные выступления.

Художественным руководителем XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» выступит Валерий Гергиев. В этом году программа фестиваля будет анонсироваться еженедельно — по несколько событий. Сейчас известно о шести оперных и девяти балетных спектаклей.

Так, 21 июня на второй сцене Мариинского театра покажут балет по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» — при участии прима-балерины Мариинского театра и победителя премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Дианы Вишневой. 25 июня дадут оперу «Симон Бокканегра», действующую партию в которой исполнит певец, дирижер и главный руководитель оперы Лос-Анджелеса Пласидо Доминго. Дирижером постановки выступит худрук фестиваля Валерий Гергиев. 31 мая на главной сцене Мариинского дадут оперу в четырех действиях «Макбет» — партии в ней исполнят Татьяна Сержан, Эльчина Азизова и Ильдар Абдразаков. Дирижер — Валерий Гергиев.

Увидеть полный список постановок, которые покажут в рамках XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» на сценах Мариинского и Мариинского-2, а также приобрести билеты можно на сайте фестиваля — еженедельно программа спектаклей будет обновляться.