В Петербурге российским актерам вручили юбилейные статуэтки имени Андрея Миронова «Фигаро»
8 марта на сцене Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Петербурге огласили лауреатов российской национальной актерской премии «Фигаро». Церемония стала юбилейной — в этом году премия имени актера Андрея Миронова празднует свое десятилетие.
Восьмого марта, в день рождения советского актера, на сцене Театра имени Андрея Миронова вручали награды за исключительные достижения в области актерского драматического искусства. Премия насчитывает три номинации — «За служение русскому репертуарному театру», «За служение театральному Отечеству» и «Лучшие из лучших» — «За блистательное исполнение ролей на драматической сцене» за последние три-пять лет.
«За служение русскому репертуарному театру» в юбилейном сезоне премии статуэток удостоились актеры петербургских и московских театров — Николай Мартон, Вера Алентова, Лариса Луппиан, Наталья Акимова. «За блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене» была награждена актриса Ольга Волкова. «Лучшими из лучших» в этом году стали Лидия Вележева, Владимир Машков, Алексей Гуськов и Андрей Соколов.
Режиссеры Владимир Меньшов и Карен Шахназаров были отмечены за вклад и служение отечественному кинематографу. Композитор Игорь Корнелюк был удостоен награды за сохранение петербургских музыкальных традиций. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные получили статуэтки за служение цирковому отечеству. Специальным призом была награждена пианистка Инна Москвина, которая стала одним из первых музыкальных партнеров актера Андрея Миронова.
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Главный приз премии «Фигаро», фото: www.mironov-theatre.ru
«Минуло уже 10 лет с тех пор, как вместе с Императорским фарфоровом заводом мы создали эту прекрасную фигуру — великолепного русского артиста Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро. С тех пор премия его имени стала одним из символов признания высокого актерского искусства», — поделился основатель премии, художественный руководитель Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова народный артист России Рудольф Фурманов.
Российская национальная актерская премия «Фигаро» была учреждена в 2011 году худруком Театра имени Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым при поддержке правительства Санкт-Петербурга — она не носит состязательного характера, является профессиональной премией и присуждается за высшие достижения в области актерского драматического искусства.
Напомним, в 2014 году лауреатами премии «Фигаро» стали народные артисты СССР Инна Чурикова и Вера Васильева, народные артисты России Альберт Филозов и Эммануил Виторган. В номинации «Самый лучший» отметили успехи актера Данилы Козловского.
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