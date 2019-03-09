В Петербурге российским актерам вручили юбилейные статуэтки имени Андрея Миронова «Фигаро»

8 марта на сцене Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Петербурге огласили лауреатов российской национальной актерской премии «Фигаро». Церемония стала юбилейной — в этом году премия имени актера Андрея Миронова празднует свое десятилетие.

Восьмого марта, в день рождения советского актера, на сцене Театра имени Андрея Миронова вручали награды за исключительные достижения в области актерского драматического искусства. Премия насчитывает три номинации — «За служение русскому репертуарному театру», «За служение театральному Отечеству» и «Лучшие из лучших» — «За блистательное исполнение ролей на драматической сцене» за последние три-пять лет.

«За служение русскому репертуарному театру» в юбилейном сезоне премии статуэток удостоились актеры петербургских и московских театров — Николай Мартон, Вера Алентова, Лариса Луппиан, Наталья Акимова. «За блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене» была награждена актриса Ольга Волкова. «Лучшими из лучших» в этом году стали Лидия Вележева, Владимир Машков, Алексей Гуськов и Андрей Соколов.

Режиссеры Владимир Меньшов и Карен Шахназаров были отмечены за вклад и служение отечественному кинематографу. Композитор Игорь Корнелюк был удостоен награды за сохранение петербургских музыкальных традиций. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные получили статуэтки за служение цирковому отечеству. Специальным призом была награждена пианистка Инна Москвина, которая стала одним из первых музыкальных партнеров актера Андрея Миронова.