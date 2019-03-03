Владимир Мединский оценил постановку Валерия Фокина «Рождение Сталина»

Министр культуры Владимир Мединский побывал на спектакле художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Рождение Сталина» и оценил постановку. По его мнению, она стоит потраченного времени.

«Посмотрел «Рождение Сталина» — новый спектакль В. В. Фокина в Александринском театре СПб. Тот случай, когда ни капли не жаль потраченного времени», — поделился министр со своими подписчиками в Twitter.

Валерий Фокин рассказал, что идея поставить спектакль о молодости революционера-романтика Иосифа Джугашвили пришла к нему три года назад — показать пусть становления политической фигуры Сталина и внутренней смерти человека по фамилии Джугашвили.

«Он ведь решительно отрицал все, что было связано с его юностью.... Вот эту черную дыру в его биографии я почувствовал, когда стал интересоваться, и мне захотелось исследовать период его молодости — еще до ссылки. В биографии Сталина действительно много алогичного и даже мистического. Мы не следуем буквально документам, фактам. Театр имеет право домысливать, на то он и театр. Мистика еще и в том, что именно такой человек в итоге и оказался у руля страны», — поделился худрук Александринского.

В основе сценической композиции постановки — исторические материалы, фрагменты из романа Достоевского «Бесы» и из пьесы Булгакова «Батум», а также тексты современных авторов.