В БДТ покажут спектакль Ренаты Литвиновой — с музыкой Земфиры и костюмами Гоши Рубчинского

13 и 14 марта в БДТ покажут два спектакля МХТ — «Свидетель обвинения» и «Северный ветер», в котором играет Рената Литвинова. В последнем актриса выступила и в качестве режиссера.

Премьера «Северного ветра» состоялась в 2017 году — Литвинова написала пьесу специально под тех артистов, с которыми ей хотелось работать. В спектакле играют Борис Плотников, Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина. Кроме того, специальная роль у режиссера Константина Богомолова.

По словам Ренаты, «"Северный ветер"– это постановка о любви с элементами абсурда, сюрреализма и фантазии, каждый ее персонаж имеет свой опыт отношений – не всегда счастливый, но без каких-либо сожалений».

Костюмы для «Северного ветра» разработал дизайнер Гоша Рубчинский. «Я выбрал черно-серую палитру с коричневыми акцентами и деталями из кожи, – объяснял он. – Все очень просто, в духе минимализма. Я хотел, чтобы одежда в спектакле была вторична, работала лишь как маленький элемент, помогая раскрывать характеры героев. Наша главная идея заключалась в том, чтобы сделать костюмы, которые будут заметны меньше, чем сами актеры».

Также в спектакле звучит музыка Земфиры.