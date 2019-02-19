БДТ открыл продажу билетов на хоровую оперу Tristia под руководством Теодора Курентзиса

19 февраля БДТ открыл продажу билетов на специальное событие, приуроченное к празднованию 100-летия театра — хоровую оперу Tristia.

4 марта произведение исполнит Оркестр и хор musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса на основной сцене театра.

Хоровая опера Tristia написана французским композитором Филиппом Эрсаном специально по заказу Пермского театра оперы и балета и Дягилевского фестиваля. Название произведению дано по сборнику Мандельштама — Tristia, «Скорбные элегии». Литературным материалом стали преимущественно французские и русские тексты.

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«Tristia — произведение, в котором энергия действия охватывает весь зал, и дирижер является его частью, а в момент кульминации присоединяется к хору и поет. Произведение наполнено философским размышлением о природе свободы и ее отсутствия, о праве одного человек отнять свободу другого, о способности к раскаянию», — пишут представители БДТ.

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Произведение исполняется на французском, русском, японском и корсиканском языках с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте БДТ.