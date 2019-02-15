Лев Лурье прочтет благотворительную лекцию о Сергее Юрском

20 февраля в открытой киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12 пройдет благотворительная лекция Льва Лурье о жизни народного артиста Сергея Юрского, который ушел из жизни 8 февраля в возрасте 83 лет.

«Сейчас стало совершенно ясно, что мы простились с гением. Для истории русского театра второй половины ХХ века он играет ту же роль, что Константин Станиславский для его первой четверти и Всеволод Мейерхольд для второй. Не будучи руководителем своего театра, как Ефремов, Любимов, Товстоногов, Сергей Юрский в значительной степени определил поэтику и сферы интересов театра своего времени», — говорит Лурье.

Историк отмечает, что у актера была долгая творческая жизнь, он был актуален и в 1960-е, и в 2010-е. «У нас перед ним долг. Его выгнали из Ленинграда, и он никогда об этом не забывал. Давайте вспомним и помянем», — заявил Лев Яковлевич.

Билеты на лекцию можно приобрести здесь. Все вырученные средства передадут на поддержку подопечных фонда AdVita.