Диана Вишнева рассказала о совместном спектакле с Ульяной Лопаткиной, премьера которого состоится в БДТ 25 февраля.

«Спустя много лет, полных творческих поисков, успехов, преодолений и свершений, мы впервые с Ульяной вместе выступим в диалоге в формате театрального действия. О профессии, о времени, о нас. Этот спектакль — наш эксперимент, наше художественное высказывание», — говорит балерина.

Автор проекта, художественный руководитель студии Context Pro, хореограф — Алексей Кононов. Продолжительность спектакля — 1,5 часа без антракта. Билеты можно купить здесь.